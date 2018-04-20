Mercedes отзывает в России почти 25 000 машин (снова подушки)

Если точнее, то Росстандарт согласовал с АО "Мерседес-Бенц РУС" добровольный отзыва 24 763 машин моделей А, В и С-класса, CLA, GLA и GLC, проданные в нашей стране с 2014 по 2017 годы.

Причиной отзыва автомобилей вновь является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда, вызванного особенностями конструкции рулевой колонки.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Представители компании проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.