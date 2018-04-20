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© Эскиз Autocar

20 апр 2018 17:10

Новинки 35

Land Rover готовит соперника пикапу Mercedes-Benz X-Class

Им может стать новое поколение внедорожника Land Rover Defender, который может получить кузов пикап.

Классический Land Rover Defender имел кузов пикап в нескольких вариантах, и его наследник тоже может получить "грузовое" исполнение. Но если премьера нового внедорожника Defender ожидается уже в этом году, то пикап может появиться к 2020 году в рамках расширения модельного ряда, сообщает британский Autocar.

Появились подробности о новом Land Rover Defender...

Причем предлагать пикап "Дефендер" планируется не только в США, но и в Европе, где продажи легких грузовичков растут. Недаром же в этот класс недавно решил влезть и Mercedes-Benz вместе со своим новым X-Class, который может стать соперником "британца". Возможно и появление такого варианта в Южной Америке и Африке, где до сих пор используются старые Defender. Но в этих регионах очень сильна конкуренция со стороны Toyota Land Cruiser и Hilux, и новому Defender будет непросто отбить у них покупателей.

По предварительным данным, новый пикап будет сделан на основе длиннобазного Defender с 2-литровыми бензиновыми и дизельными моторами Ingenium. Сначала машина будет предлагаться только с 2-дверной кабиной, а по грузоподъемности она будет сравнима с Nissan Navara. При это будут и спартанские, и более богатые по оснащению версии. 

По слухам, более "премиальные" версии будут выпускать на новом заводе компании в Словакии, а для рынков двух Америк нового "Дефа" могут начать выпускать в Мексике.

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