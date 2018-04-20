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© Mercedes-Benz

20 апр 2018 13:01

Новинки 6

Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось

Фирменные фото концепта роскошного кроссовера Mercedes-Maybach GLS утекли в Сеть до премьеры на автосалоне в Пекине, которая ожидается 25 апреля. И сразу сюрприз: вместо традиционных "кроссоверных" форм у шоу-кара облик седана.

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Седаноподобный концепт-кар по стилю очень похож на представленный ранее прототип Vision Mercedes-Maybach 6. И техническое оснащение похоже: у прототипа четыре электромотора суммарной мощностью 750 л.с. и расположенная под полом батарея на 80 кВт/ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 500 км по циклу NEDC или примерно 320 км по более жесткой американской методике ЕРА, пишет "Авторевю". Заряжать батарею можно индукционным методом или от проводной станции постоянного тока, которая всего за пять минут позволяет зарядиться на 100 км пробега.

Основное внимание в салоне ожидаемо уделено задним пассажирам. Для них предусмотрены два раздельных кресла, регулируемых по длине и наклону спинки, а чпециально для целевой китайской аудитории на центральной консоли внедрены ваза сцветами и чайный набор. Но для других рынков будет другой комплект аксессуаров.

Салон концепта также отделан эбеновым деревом и кожей с прострочкой. Есть и отделка золотом. Медиасистема на основе нового комплекса MBUX объединяет  сенсорные панели и экраны, имеет голосовое управление и может настраивать свет, климат, музыку и парфюмирование салона под настроение владельца.

Что до реального Mercedes-Maybach GLS, то его построят на новой платформе МНА. И вместо электромоторов, по предварительным данным, оснастят 4-литровым бензиновым битурбомотор V8 мощностью около 500 л.с. Кузов, скорее всего, тоже будет традиционно кроссоверным, но от концепта явно сохранятся некоторые элементы дизайна.

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