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© АвтоВАЗ

20 апр 2018 14:02

Автопром 51

АвтоВАЗ отзывает автомобили из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Производитель отзывает небольшую партию моделей Granta и Kalina из-за возможных проблем с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Росстандарт сообщил о согласовании с АвтоВАЗом отзывной кампании, под которую попадут 82 автомобиля Lada Granta и Kalina, проданные с июня 2017 году и по сегодняшний день.

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Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что при боковом ударе система оповещения ЭРА ГЛОНАСС может не сработать.

В связи с этим на транспортных средствах будет выполнена замена блока системы ЭРА-ГЛОНАСС и контроллера.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Представители автозавода проинформируют владельцев автомобилей Granta и Kalina, подпадающих под отзыв, письмами и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

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