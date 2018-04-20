АвтоВАЗ отзывает автомобили из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Росстандарт сообщил о согласовании с АвтоВАЗом отзывной кампании, под которую попадут 82 автомобиля Lada Granta и Kalina, проданные с июня 2017 году и по сегодняшний день.

Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что при боковом ударе система оповещения ЭРА ГЛОНАСС может не сработать.

В связи с этим на транспортных средствах будет выполнена замена блока системы ЭРА-ГЛОНАСС и контроллера.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Представители автозавода проинформируют владельцев автомобилей Granta и Kalina, подпадающих под отзыв, письмами и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.