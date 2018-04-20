АвтоВАЗ отзывает автомобили из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Производитель отзывает небольшую партию моделей Granta и Kalina из-за возможных проблем с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
Росстандарт сообщил о согласовании с АвтоВАЗом отзывной кампании, под которую попадут 82 автомобиля Lada Granta и Kalina, проданные с июня 2017 году и по сегодняшний день.
Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что при боковом ударе система оповещения ЭРА ГЛОНАСС может не сработать.
В связи с этим на транспортных средствах будет выполнена замена блока системы ЭРА-ГЛОНАСС и контроллера.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Представители автозавода проинформируют владельцев автомобилей Granta и Kalina, подпадающих под отзыв, письмами и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.