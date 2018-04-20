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© АвтоВести, Павел Блюденов

20 апр 2018 10:57

Дороги 764

Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

Правительство России одобрило законопроект увеличения госпошлин за получение водительских прав и регистрацию автомобиля в ГИБДД - они теперь подорожают в 1,5 и почти 2 раза соответственно.

Накануне кабинет министров одобрил законопроект МВД об увеличении стоимости самых важных для автомобилиста документов – удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Сообщение об этом есть на сайте правительства. 

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Законопроект МВД предусматривает увеличение пошлины за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, ровно в полтора раза – с 2000 до 3000 рублей. Свидетельство о регистрации подорожает тоже подорожает, но уже почти вдвое – с 800 до 1 500 рублей.

Вместе с правами и регистрацией законопроект МВД  предусматривает повышение пошлин за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Для граждан старше 14 лет пошлина на "загран" вырастет с 3500 до 5000 рублей, а для детей до 14 лет возраста - с 1500 до 2500 рублей.

Ранее в МВД заявляли, что повышение пошлин - мера вынужденная, так как расходы бюджета на изготовление документов и обеспечение водителям возможностей их получения постоянно увеличиваются.

После одобрения правительством новый законопроект о росте пошлин внесут  на рассмотрение в Госдуму.

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