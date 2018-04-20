Выпуск Lada Vesta в Ижевске возобновили

О возобновлении в Ижевске производства автомобилей Lada Vesta агенству RNS сообщил официальный представитель компании.

Напомним, 17 апреля произошла внеплановая остановка производства в Ижевске автомобилей Lada Vesta стали проблемы с поставками комплектующих, сообщает агенство ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

"Ижевский автомобильный завод вынужден приостановить производство автомобилей семейства Lada Vesta. Причина остановки - неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО "Автокомпонент" контракта на поставку комплектующих, о чем завод Lada-Ижевск не был предупрежден заранее", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на предприятии была отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия топливных баков.

Lada Ижевский автомобильный завод с 2015 года выпускает "Весты" по технологии полного цикла (штамповка, литье и окраска пластика, сварка, окраска и сборка).