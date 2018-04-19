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© АвтоВести

19 апр 2018 20:07

Автопром 822

Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)

Президенты США и России в 2018 году имеют по крайней мере одно схожее обстоятельство: оба пересаживаются в новые президентские лимузины. Дональд Трамп, до сих пор передвигавшийся на старом "Кадиллаке" Обамы, свой броневик уже вроде как получил. Но пока никому не показал.

Президент США Дональд Трамп занимает президентский пост больше года, однако до сих пор был вынужден "донашивать" лимузин предыдущего главы государства, Барака Обамы, известный под названием The Beast (Зверь). Новую бронированную машину к началу президентского срока Трампа подготовить не успели. Издание Fox News сообщает, что лимузин Cadillac нового поколения уже передан в Секретную службу США (организацию-аналог российского ФСО).

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"Мы выполнили свою задачу и передали автомобиль заказчику", - подтвердил теперь уже бывший президент компании Cadillac Йохан де Найссен. Представители силового ведомства добавили, что процесс тестовой эксплуатации лимузина и его дооснащение по стандартам Секретной службы идет в соответствии с графиком. Правда, сам автомобиль пока публике не показывают - его публичное появление ожидается в конце лета 2018 года.

По предварительным данным, президентский броневик под условным названием Beast 2.0 выполнен на грузовой платформе GMC средней тоннажности. Вес автомобиля составляет порядка 7-9 тонн, а его тяжелая бронекапсула способна выдержать прямое попадание из гранатомета и защищает от химической атаки. Лимузин оборудован системой ночного видения и различными типами оружия и "ловушек".

Под капотом президентского Cadillac, скорее всего, прячется 6,6-литровый турбодизельный двигатель V8 семейства Duramax, предназначенный для использования в тяжелых пикапах и среднетоннажных грузовиках. В серийном исполнении этот агрегат развивает 445 л.с., однако для лимузина его мощность могут повысить примерно до 600 л.с..

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