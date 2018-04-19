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© Volvo

19 апр 2018 18:50

Автопром 116

Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz благодаря китайцам

Шведская компания Volvo и немецкий концерн Daimler могут наладить техническое сотрудничество в области двигателей и компонентов для электромобилей. Инициатором обмена технологиями станет корпорация Geely, глава которой недавно приобрел акции "Даймлера".

Глава крупного холдинга Geely Group Ли Шуфу еще в феврале приобрел 9,69% акций Daimler AG, став крупнейшим акционером немецкого концерна. И хотя стороны не анонсировали никаких перспектив сотрудничества, эксперты все же считают технологическое взаимодействие возможным и даже вероятным. 

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Как сообщает немецкий Manager Magazin, в рамках этого сотрудничества Daimler и Geely могут объединить усилия в области разработки новой платформы для электромобилей. Одним из выгодоприобретателей такого взаимодействия называют принадлежащую Geely компанию Volvo, которая теоретически могла бы получать от Mercedes-Benz двигатели и другие компоненты. Чтобы закрепить сотрудничество, "Даймлеру" позволят приобрести небольшую долю акций Volvo Cars.

Впрочем, информация о такого рода союзе между Daimler и Geely пока что основана на догадках и предположениях. Корпорация Geely располагает довольно мощной R&D структурой с исследовательскими центрами по всему миру и, возможно, не нуждается в помощи "Мерседеса". Тем более что китайцы совместно со шведами вовсю работают над своей электрической платформой для новых моделей Volvo и Geely. Эта тележка станет производной от модульной архитектуры CMA, на которой базируются новые Volvo XC40 и автомобили суббренда Lynk&Co.

Однако дыма без огня не бывает, и покупка акций "Даймлера" - уж точно не инвестиции на старость, а, скорее, первый кирпич в фундаменте нового сотрудничества. "Ни один из нынешних игроков автомобильной отрасли, скорее всего, не выиграет битву с конкурентами в одиночестве. Для достижения технологического лидерства необходимо использовать новый способ мышления и объединять силы. Мои инвестиции в Даймлер отражают это видение", - цитировала Ли Шуфу пресс-служба марки Geely после завершения сделки.

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