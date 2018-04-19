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© ВГТРК

19 апр 2018 17:43

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Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве... британского "аналога" Максима Галкина и Дмитрия Диброва.

Джереми Кларксон внезапно станет новым ведущим популярного британского шоу "Кто хочет стать миллионером?". Видеотизер с участием Кларксона опубликовал в своем Твиттере канал ITV, который реанимировал телевикторину в честь 20-летия с момента выхода первой серии. В официальном превью скандальный экс-ведущий Top Gear дрифтит на суперкаре Aston Martin DB11, после чего выходит из автомобиля и появляется в студии телешоу. 

 

Известно, что семь юбилейных эпизодов шоу с участием Кларксона выйдут в мае 2018 года и будут транслироваться телеканалом в течение недели. Идет ли речь о долгосрочном сотрудничестве канала ITV со звездой автомобильных шоу, или о разовом эксперименте, пока неизвестно. Однако вполне очевидно, что Кларксон привлечет к реанимированной передаче сотни тысяч зрителей.

Шоу The grand tour Джереми Кларксона могут закрыть

Поклонникам автомобильного видеошоу The Grand Tour, впрочем, беспокоиться не стоит. Джереми Кларксон вместе со своими коллегами Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мейем продолжает участвовать в съемках "Гранд Тура" для Amazon Prime. Третий сезон этого шоу, в котором популярная троица ведущих участвует после увольнения из Top Gear, должен выйти зимой 2018-2019 года.

Оригинальная телевикторина "Кто хочет стать миллионером?" стартовала на канале ITV в 1998 году, а последняя серия вышла в 2014-м. Бессменным ведущим оригинальной британской версии был Крис Таррант. Российская версия телевикторины выходит по сей день, ее ведущими успели побывать Максим Галкин и Дмитрий Дибров.

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