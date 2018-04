Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?"

Джереми Кларксон внезапно станет новым ведущим популярного британского шоу "Кто хочет стать миллионером?". Видеотизер с участием Кларксона опубликовал в своем Твиттере канал ITV, который реанимировал телевикторину в честь 20-летия с момента выхода первой серии. В официальном превью скандальный экс-ведущий Top Gear дрифтит на суперкаре Aston Martin DB11, после чего выходит из автомобиля и появляется в студии телешоу.

Известно, что семь юбилейных эпизодов шоу с участием Кларксона выйдут в мае 2018 года и будут транслироваться телеканалом в течение недели. Идет ли речь о долгосрочном сотрудничестве канала ITV со звездой автомобильных шоу, или о разовом эксперименте, пока неизвестно. Однако вполне очевидно, что Кларксон привлечет к реанимированной передаче сотни тысяч зрителей.

Поклонникам автомобильного видеошоу The Grand Tour, впрочем, беспокоиться не стоит. Джереми Кларксон вместе со своими коллегами Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мейем продолжает участвовать в съемках "Гранд Тура" для Amazon Prime. Третий сезон этого шоу, в котором популярная троица ведущих участвует после увольнения из Top Gear, должен выйти зимой 2018-2019 года.



Оригинальная телевикторина "Кто хочет стать миллионером?" стартовала на канале ITV в 1998 году, а последняя серия вышла в 2014-м. Бессменным ведущим оригинальной британской версии был Крис Таррант. Российская версия телевикторины выходит по сей день, ее ведущими успели побывать Максим Галкин и Дмитрий Дибров.

Same seat, different driver. #WhoWantsToBeAMillionaire? Returns this May @ITV@JeremyClarkson pic.twitter.com/zEZmKBgqLS