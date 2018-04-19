Volkswagen выпустит первый электрический суперкар

"Фольксваген" собирается не просто принять участие в ежегодной гонке на вершину Пайкс Пик, а установить новый рекорд времени скоростного подъема среди электромобилей. Для этого немцы построили свой первый электрический болид под названием I.D. R - имя суперкара здесь перекликается с названиями будущих электрических моделей марки Volkswagen. Живая премьера спортивного автомобиля состоится 21 апреля 2018 года во Франции.

Ни мощность, ни время разгона, ни другие технические характеристики электромобиля "Фольксваген" пока не озвучиваются. А вот официальные эскизы уже сейчас демонстрируют, сколь эффективен с точки зрения аэродинамики будет I.D. R. Передняя часть концепта нагружена массивным передним сплиттером, а задняя - огромным антикрылом. Особая форма корпуса призвана снизить сопротивление воздуха на высокой скорости, а плоское днище и диффузор - обеспечить граунд-эффект.

После презентации спорткара новый электрический Volkswagen I.D. R выкатят на гоночную трассу в Алесе, Франция. За руль гоночного электрокара в гонке Pikes Peak Hill Climb сядет бывший тест-пилот "Формулы-1" и двукратный победитель марафона 24 часа Ле-Мана Ромен Дюма. Сама гонка состоится 24 июня 2018 года. Легендарные заезды традиционно проходят в Скалистых горах рядом с городом Колорадо-Спрингс и представляют из себя 20-километровый подъем на холм к вершине Пайкс Пик, расположенной на высоте 4 302 м.