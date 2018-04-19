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© Volkswagen

19 апр 2018 16:41

Автоспорт 0

Volkswagen выпустит первый электрический суперкар

Компания "Фольксваген" готовится к очень необычной премьере. Буквально через пару дней немцы покажут экстремальный гоночный электрокар, который поборется за рекорд скорости "Гонки в облака".

"Фольксваген" собирается не просто принять участие в ежегодной гонке на вершину Пайкс Пик, а установить новый рекорд времени скоростного подъема среди электромобилей. Для этого немцы построили свой первый электрический болид под названием I.D. R - имя суперкара здесь перекликается с названиями будущих электрических моделей марки Volkswagen. Живая премьера спортивного автомобиля состоится 21 апреля 2018 года во Франции.

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Ни мощность, ни время разгона, ни другие технические характеристики электромобиля "Фольксваген" пока не озвучиваются. А вот официальные эскизы уже сейчас демонстрируют, сколь эффективен с точки зрения аэродинамики будет I.D. R. Передняя часть концепта нагружена массивным передним сплиттером, а задняя - огромным антикрылом. Особая форма корпуса призвана снизить сопротивление воздуха на высокой скорости, а плоское днище и диффузор - обеспечить граунд-эффект.

 

После презентации спорткара новый электрический Volkswagen I.D. R выкатят на гоночную трассу в Алесе, Франция. За руль гоночного электрокара в гонке Pikes Peak Hill Climb сядет бывший тест-пилот "Формулы-1" и двукратный победитель марафона 24 часа Ле-Мана Ромен Дюма. Сама гонка состоится 24 июня 2018 года. Легендарные заезды традиционно проходят в Скалистых горах рядом с городом Колорадо-Спрингс и представляют из себя 20-километровый подъем на холм к вершине Пайкс Пик, расположенной на высоте 4 302 м.

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