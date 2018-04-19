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© АвтоВести

19 апр 2018 15:37

Автопром 98

Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей

Китайское правительство выступило с неожиданным заявлением, которое в перспективе может сильно повлиять на местный автопром. Один из самых закрытых и защищенных от импорта авторынков в мире вскоре распахивает свои двери для импортных машин.

Официальный Пекин заявил, что правила импорта и производства автомобилей в КНР для иностранных производителей будут упрощены к 2020 году. Говоря иначе, Китай собирается отменить ряд протекционистских законов, которые защищают местных производителей от глобальных автобрендов. Как сообщает Motor1, для некоторых категорий автомобилей "железный занавес" исчезнет уже в нынешнем 2018 году. 

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В первую очередь, речь идет о снятии ограничений на продажу иностранных электромобилей, поскольку в Китае озабочены текущей экологической обстановкой и намерены всячески поощрять любых производителей электрокаров. Уже известно, что интерес к возведению завода в Шанхае выразила американская компания Tesla Motors, да и Nissan недавно озвучивал наполеоновские планы по экспансии на китайский рынок электрических машин. Вероятно, другие крупные автобренды тоже найдут в КНР дополнительные возможности.

Отметим, что заградительные пошлины для иностранных производителей начали действовать в Поднебесной еще в 1994 году. Власти в тот момент решили защитить находящийся в зачаточном состоянии местный автопром от "акул" мирового автобизнеса, жаждущих захватить рынок с огромным потенциалом. 

Действующие законы не позволяют иностранным компаниям производить и продавать автомобили в Китае самостоятельно. Выпуск обязательно должен осуществляться в рамках совместного предприятия с одной из китайских марок, причем иностранный бренд в таком СП может владеть долей не более 50%. 

За примерами далеко ходить не нужно. Например, китайский автогигант FAW Group производит машины совместно с Toyota, Volkswagen, General Motors и Audi, корпорация SAIC - с Volkswagen и General Motors, компания BYD взаимодействует с Daimler, а Brilliance Auto - с BMW и Toyota. 

Впрочем, снятие драконовских пошлин для иностранных брендов еще не означает, что структура рынка изменится быстро. Процесс выпуска автомобилей у партнерских компаний давно и хорошо отлажен, так что быстрых перемен ждать не стоит.

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