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© Jaguar

19 апр 2018 14:19

Новинки 170

В Россию привезли "спортивные" седаны марки Jaguar

Компания Jaguar выпустила специальную версию седанов XE и XF, которые отличаются отделкой кузова и интерьера. Оба автомобиля в исполнении Sport предлагаются исключительно с 300-сильными двигателями.

В российском представительстве Jaguar Land Rover сообщили о запуске на нашем рынке специальной версии моделей Jaguar XE и XF под названием 300 Sport. Оба седана в этом исполнении по умолчанию оснащены 2,0-литровыми турбочетверками Ingenium мощностью 300 л.с. и полным приводом. Визуально "спортивная" серия отличается от обычных XE и XF выкрашенными в цвет Dark Satin Grey боковыми зеркалами, задним спойлером и окантовкой решетки радиатора.

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"Ягуары" в исполнении 300 Sport получили соответствующие логотипы на капоте и крышке багажника, а также 19- и 20-дюймовые колеса в собственном окрасе Satin Technical Grey. Вообще список доработок у XE и XF фактически получился одинаковым. В интерьере обеих машин - накладки порогов с эмблемой 300 Sport, контрастная желтая прострочка на руле, сиденьях, дверных панелях и подлокотниках, коврики в спортивном стиле и тисненые подголовники.

 

Неудивительно, что в качестве основы для "спортивной" спецсерии выбрали именно 300-сильные варианты (правда, есть еще версии на 380 л.с.). 
Более легкий и компактный XE разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, а среднеразмерный XF – за 5,9 секунды.

В случае с версиями 300 Sport речь идет, скорее, о "фанатских" машинах, которые будут интересны поклонникам британской марки, желающим выделиться. А для покупателей более простых и доступных "Ягуаров" XE и XF будет куда важнее узнать, что автомобили 2019 модельного года уже по умолчанию оснащены медиасистемой InControl Touch Pro с 10-дюймовым тачскрином и безрамочным зеркалом заднего вида Infinity Mirror с автозатемнением.

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