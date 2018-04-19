Президент марки Cadillac экстренно отправлен в отставку

Американский General Motors неожиданно объявил об отставке главы компании Cadillac Йохана де Найссена, который занимал свой высокий пост с 2014 года. Новым президентом "Кадиллака" назначен Стив Карлайл, ранее возглавлявший подразделение GM Canada. Переходного периода передачи полномочий не будет - Карлайл вступает в новую должность незамедлительно.

Официальные причины увольнения де Найссена боссы американского автогиганта не озвучивают. Как сообщает Automotive News, в руководстве концерна GM, вероятно, остались недовольны результатами деятельности 58-летнего топ-менеджера. Несмотря на запуск новинок, только лишь за один 2017 год Cadillac потерял 8% продаж в США, а с 2015 года общемировые продажи этого автобренда сократились на 11%. И хотя в первом квартале 2018 года показатели выросли на 8% благодаря экстренным мерам стимулирования продаж, экс-президенту это уже не помогло.



Вдобавок де Найссена за кулисами обвиняют еще и в затянутом выходе новинок. Якобы премиум-кроссовер XT5 слишком уж долго шел на замену устаревшему SRX, да и новейший, более компактный XT4 в эпоху взрывного спроса на кроссоверы вроде как следовало выпустить гораздо раньше, а не тратить силы на модернизацию седанов CTS и XT6.



Новый глава "Кадиллака" Стив Карлайл, напротив, отметился позитивными результатами на своем прежнем месте: подразделение GM Canada со входящими в него брендами Cadillac, Buick и GMC переживает свои лучшие годы.