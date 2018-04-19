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© Renault

19 апр 2018 12:15

Автопром 300

Renault подняла российские цены на Duster и Kaptur

В России подорожала вся линейка кроссоверов марки Renault, включая модели-бестселлеры, "Дастер" и "Каптюр". Ощутимее всего прибавил в цене более дорогой Koleos - сразу на 80 тысяч рублей.

Компания Renault второй раз за год переписала ценники на свои кроссоверы в сторону повышения. Как сообщает "Автостат", новое повышение цен затрагивает автомобили 2018 года выпуска, а его диапазон варьируется от 30 до 80 тысяч рублей в зависимости от модели. С чем связано подорожание, не уточняется.

Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Самый популярный паркетник французской марки Renault Duster в разных комплектациях прибавил в цене 30-45 тысяч рублей. Например, базовая версия Authentique с двигателем 1,6 л (114 л.с.) и механикой отныне начинается с 689 000 рублей, а топовый полноприводный вариант Luxe Privilege с мотором 2,0 л и АКП теперь предлагается минимум за 1 101 990 рублей.

Лишь немного уступающий "Дастеру" по популярности Renault Kaptur стал дороже на 40 000 рублей независимо от модификации. Самый доступный вариант Life 1,6 л МКП отныне предлагается за 934 000 рублей, тогда как наиболее оснащенный и мощный Extreme 2,0 л АКП 4х4 со светодиодной передней оптикой теперь стоит 1 324 990 рублей.

Ощутимее всего подорожал более дорогой и статусный кроссовер Renault Koleos, стоимость которого во всех случаях повысилась на 80 000 рублей. Новый диапазон цен на него составляет от 1 829 000 рублей за базовый бензиновый вариант 2,0 л до 2 299 000 рублей за топовый 177-сильный турбодизель. 

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