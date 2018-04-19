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© Auto.ru

19 апр 2018 11:02

Дороги 368

В ФСО назвали фейком новость о продаже лимузина Путина

Накануне в сети появилось объявление о продаже лимузина "Мерседес-Бенц", на котором якобы передвигался лично президент РФ. А вот представители ФСО утверждают, что Путин к этому бронированному "Пульману" отношения не имеет.

Выставленный на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска, за который просят 8 500 000 рублей, никогда не использовался для перевозки первых лиц государства, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе ФСО РФ, которая управляет правительственным "Гаражом особого назначения".

Краш-тест прототипа "Кортеж" прошел удачно

"Данная машина была сняла с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства", - заявили в ФСО. 

В объявлении частного лица было указано, что на этом бронированном "Пульмане" Владимир Путин "выезжал на официальные и неофициальные встречи". Пробег лимузина составляет 88 000 километров, он оснащен 5,8-литровым двигателем мощностью 367 лошадиных сил. Автомобиль был произведен по спецзаказу на заводе, у него полная бронекапсула с классом бронирования B7/B7. В разделе "Комплектация" указаны такие опции, как кожаный салон, трехзонный климат-контроль и Hi-Fi аудиосистема.

На сегодняшний день президент РФ использует для своего передвижения Mercedes-Benz Pullman в более современном поколении W221, однако уже вскоре должен пересесть на лимузин проекта "Кортеж" российского производства. Аредполагается, что первый публичный показ этого лимузина состоится во время церемонии инаугурации президента.

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