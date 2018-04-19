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© Ford

19 апр 2018 09:58

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В России начали продавать обновленный Ford Explorer

Компания Ford слегка модернизировала полноразмерный семейный кроссовер Explorer. И хотя в целом обновления можно назвать косметическими, некоторые полезные доработки сделаны специально для российского рынка.

Российские дилеры начали живые продажи обновленного 7-местного кроссовера Ford Explorer. Отличия от предшественника - в новых бамперах, хромированных молдингах, новой решетке радиатора и наличии LED-противотуманок. Интересным решением стала установка дополнительного USB-разъема рядом с зеркалом заднего вида. Это решение инженеры Ford спроектировали специально для России, где многие автовладельцы пользуются видеорегистраторами.

В России начались продажи нового кроссовера от Mitsubishi

Начальная стоимость обновленного "Экплорера" - от 2 719 000 рублей.

В базовой версии Explorer XLT уже присутствуют 7-местный кожаный салон с подогревом и электрорегулировкой передних сидений, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, а также мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По технической части все как и раньше - атмосферник V6 объемом 3,5 л (249 л.с.), адаптированный под 92-й бензин, 6-ступенчатый автомат и полный привод.

 

Комплектация второго уровня Limited стоит от 2 962 000 рублей и включает в себя 20-дюймовые колеса, подогрев руля и второго ряда сидений, вентиляцию передних кресел, электропривод крышки багажника, премиум-музыку Sony с 12 динамиками и штатную навигацию. В топовой версии Limited Plus за 3 162 000 рублей - панорамная крыша, мультиконтурные кресла с массажем, автоматический дальний свет и набор ассистентов безопасности, куда входят адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, а также система слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

 

В компании Ford отдельно подчеркивают тот факт, что с последним рестайлингом Explorer получил улучшенную шумоизоляцию и более эффективную систему дистанционного запуска Ford Remote Start - ключ-брелок с увеличенной дальностью действия теперь позволяет заводить автомобиль на расстоянии до 100 м.

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