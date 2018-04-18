Путин назвал приоритетное топливо для автомобилей в России

"Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей. Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным", - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Президент также отметил, что газомоторное топливо приоритетнее и с точки зрения экологии, потому что для выработки электроэнергии используется уголь. А это, по словам Путина, "очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается".



В ходе совещания президент предложил обсудить вопросы, "связанные с расширением возможностей по использованию газомоторного топлива". По этому поводу предложено выступить председателя совета директоров "Газпрома", спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова.



Ранее Путин уже высказывался в поддержку газомоторного топлива - причем приводил весьма необычные доводы. Президент отметил, что концерн "Газпром" уже активно переводит свой транспорт на газомоторное топливо, и это уже отразилось на количестве работающих в компании водителей.

"К чему это привело сразу? К массовому увольнению водителей - сливать нечего", - сказал президент, отметив что легко представить себе, что творится например в армии.