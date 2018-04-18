В России начались продажи нового кроссовера от Mitsubishi

В базовую комплектацию "Эклипса" входят противотуманные фары, галогеновые фары со светодиодными ДХО, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин TPMS, начальная медиасистема с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений и шторка багажного отделения. В базовом исполнении Eclipse Cross будет стоить 1 399 000 рублей.

Комплектация второго уровня Intense оснащается бесступенчатым вариатором CVT, а в списке оснащения появляются электроручник, руль с кожаной отделкой и подогревом, мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона и 6 динамиками, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль и обогрев лобового стекла. Отсюда большая разница в цене по сравнению с базой - уже 1 629 990 рублей.



Версия Instyle стоит 1 819 990 рублей и дополнительно включает в себя боковые подушки и шторки безопасности для обоих рядом сидений, полностью светодиодную оптику, бесключевой доступ и запуск двигателя и комбинированную отделку салона кожей и тканью.



Аналогичное исполнение, но уже с полным приводом S-AWC оценивается в 1 959 990 рублей, однако список оборудования здесь еще шире: камера кругового обзора, датчики парковки и система мониторинга слепых зон. Топовый Mitsubishi Eclipse Cross в комплектации Ultimate стоит 2 159 990 рублей и оснащается адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем, а также премиальной "музыкой" Rockford Fosgate с 8 динамиками и сабвуфером.



Во всех версиях паркетнику положен только один мотор - 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат мощностью 150 л.с.. Живые автомобили появятся у официальных дилеров Mitsubishi в конце апреля 2018 года. Коробки передач - шестиступенчатая механика или бесступенчатый вариатор.