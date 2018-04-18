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© BMW

18 апр 2018 19:30

Новинки 30

Компания BMW представила самую экстремальную "двойку"

Экстремальное купе BMW M2 Competition уже было рассекречено, так что нынешний официальный дебют - простая формальность: про новинку уже известно все, что нужно. Компактная двухдверка получит мотор от старшей "сестры" и порадует фанатов до неприличия злым внешним видом.

От обычной "эмки" (и уж тем более от "гражданской" 2 Series) новая M2 Competition отличается широким передним бампером с огромными воздухозаборниками, новой решеткой радиатора, зеркалами от BMW M4, новым задним диффузором, выхлопом и особыми 19-дюймовыми колесными дисками.

Кое-что от старшего купе M4 появилось и в салоне, а именно - спортивные кресла. Из других обновок интерьера можно выделить красную кнопку запуска мотора, кнопки переключения режимов движения на руле (тоже красные), цифровую приборную панель и отделку с карбоновыми элементами.

Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW.

Но самое интересное, что досталось M2 Competition от старшей M4, - это "железо". В первую очередь, разумеется, речь идет о двигателе - трехлитровой "шестерке" с двумя турбинами. На M4 этот мотор выдает 431 л.с., на M2 Competition - 410 л.с. при 550 Нм крутящего момента. Для сравнения, "обычная" M2 вооружена 370 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре как с шестиступенчатой механикой, так и с семиступенчатым роботом.

Помимо двигателя, M4 поделилась с младшей M2 Competition подрамниками. К другим "гоночным" опциям относятся дополнительная растяжка поперечной жесткости и новый спортивный выхлоп с клапанами, управлением которыми зведует электроника.

На разгон до сотни у M2 Competition уходит всего 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час (280 километров в час - с опциональным пакетом M Driver's Package).

Новая BMW M2 Competition будет представлена в конце апреля на автосалоне в Пекине.  

Фотогалерея 12 фото

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