На продажу выставили Mercedes-Benz, на котором ездил Путин

Согласно информации, указанной в объявлении о продаже автомобиля на сайте auto.ru, речь идет о модели Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска, на которой Путин "выезжал на официальные и неофициальные встречи".



Пробег лимузина составляет 88 000 километров, он оснащен 5,8-литровым двигателем мощностью 367 лошадиных сил. Он был произведен по спецзаказу на заводе, у него полная бронекапсула с классом бронирования B7/B7. В разделе "Комплектация" указаны такие опции, как кожаный салон, трехзонный климат-контроль и Hi-Fi аудиосистема.

Именно этот экземпляр, есть верить объявлению, выставлялся на президентском стенде выставки, посвященной 90-летию Гаража особого назначения. Сейчас автомобиль хранится в частной коллекции, а просят за него 8,5 миллиона рублей, и это относительно немного.



Для сравнения, пару лет назад в Германии выставлялся на продажу еще один Pullman Путина, в кузове W140. Цена автомобиля составляла 1,3 миллиона евро. А "сто сороковой", принадлежавший Борису Ельцину, продавался в России за 38 миллионов рублей.



А недавно в Германии на продажу выставили лимузин, на котором якобы ездил Брежнев. За большой партийный седан из СССР с пробегом 46 150 км продавец из немецкого Козвига просит 1 млн евро. В сопроводительном тексте указано, что 6,3-метровый лимузин находится в оригинальном состоянии и родном окрасе. В двигателе, трансмиссии, редукторе заднего моста и тормозной системе заменены рабочие жидкости, карбюратор очищен и отрегулирован, установлены новые поршни, а также заменены всевозможные резиновые шланги и магистрали.

