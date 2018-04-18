Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo

Как стало известно "Коммерсанту", 17 апреля возникли серьезные технические проблемы у официальных сервисных центров Volvo в России: было невозможно проводить работы, связанные с подключением к программному обеспечению компании.

Речь идет о фирменном "вольвовском" ПО Volvo Information and Diagnostic for Aftersales, с помощью которого на сервисе считывают информацию об ошибках, проводят диагностику и ремонт на основе заложенных в программу инструкций, подбирают запчасти. Через эту систему в обязательном порядке проверяются все автомобили,поступающие в сервис на ремонт или техобслуживание.



И вчера это ПО дало сбой: оно обращалось к IP-адресу, который оказался в перечне заблокированных Роскомнадзором. Собственный источник "Коммерсанта" в дилерской сети Volvo подтвердил, что нарушение работы программы вполне могло быть связано с блокировкой IP-адреса. Технические проблемы подтвердил и глава ростовского центра Don Motors Андрей Долгов - по его словам, неполадки привели к тому, что обслуживать автомобили стало практически невозможно.



Впрочем, на данный момент проблема уже решена. Программа снова работает, а в Volvo подчеркнули, что блокировки не имеют прямого отношения к компании.



Напомним, Роскомнадзор добивается полной блокировки мессенджера Telegram из-за того, что разработчики последнего отказались предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Отказ объясняют тем фактом, что это невозможно технически из-за особенностей алгоритмов работы мессенджера.