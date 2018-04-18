Компания Alibaba займется разработкой беспилотников

О том, что Alibaba занимается разработкой беспилотников, представители компании рассказали местному изданию China Daily. Речь идет о разработке беспилотника высшего уровня, который способен передвигаться по дорогам без участия человека. Для реализации проекта компания планирует собрать команду из 50 специалистов, которые присоединятся к другим сотрудникам Alibaba, уже работающим над искусственным интеллектом.

Alibaba станет третьей корпорацией в Китае, которая озаботилась созданием автономного транспорта. Аналогичные проекты есть уже у компаний Baidu и Tencent. Tencent для работы над проектом заключила соглашение с китайским автомобильным гигантом FAW, а Baidu в начале весны уже получила разрешение властей Пекина на тестирование беспилотников на дорогах города.



Как напоминают "Ведомости" со ссылкой на издание MIT Technology Review, у Alibaba уже есть проекты в автомобильной индустрии. Компания инвестировала в китайский стартап Xiaopeng Motors, который разрабатывает электромобили. Кроме того, Alibaba сотрудничает с китайской автомобильной корпорацией SAIC в вопросах создания дорожной инфраструктуры для электромобилей и беспилотников.



По прогнозам аналитиков, с такими мощными корпорациями Китай имеет все шансы стать крупнейшим рынком беспилотников. Потенциальный доход от продажи беспилотников и связанных с ними технологий оценивается в 500 миллиардов долларов в год - таких показателей индустрия достигнет к 2030 году.