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© Alibaba

18 апр 2018 12:30

Автопром 8

Компания Alibaba займется разработкой беспилотников

Китайская корпорация со "сказочным" названием Alibaba сказочно богата: капитализация этого гиганта интернет-коммерции превышает 260 миллиардов долларов. Поэтому неудивительно, что Alibaba тоже решила вложиться в перспективную отрасль автономного транспорта и теперь будет разрабатывать беспилотники.

О том, что Alibaba занимается разработкой беспилотников, представители компании рассказали местному изданию China Daily. Речь идет о разработке беспилотника высшего уровня, который способен передвигаться по дорогам без участия человека. Для реализации проекта компания планирует собрать команду из 50 специалистов, которые присоединятся к другим сотрудникам Alibaba, уже работающим над искусственным интеллектом.

В России пропишут законы для беспилотников.

Alibaba станет третьей корпорацией в Китае, которая озаботилась созданием автономного транспорта. Аналогичные проекты есть уже у компаний Baidu и Tencent. Tencent для работы над проектом заключила соглашение с китайским автомобильным гигантом FAW, а Baidu в начале весны уже получила разрешение властей Пекина на тестирование беспилотников на дорогах города.

Как напоминают "Ведомости" со ссылкой на издание MIT Technology Review, у Alibaba уже есть проекты в автомобильной индустрии. Компания инвестировала в китайский стартап Xiaopeng Motors, который разрабатывает электромобили. Кроме того, Alibaba сотрудничает с китайской автомобильной корпорацией SAIC в вопросах создания дорожной инфраструктуры для электромобилей и беспилотников.

По прогнозам аналитиков, с такими мощными корпорациями Китай имеет все шансы стать крупнейшим рынком беспилотников. Потенциальный доход от продажи беспилотников и связанных с ними технологий оценивается в 500 миллиардов долларов в год - таких показателей индустрия достигнет к 2030 году. 

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