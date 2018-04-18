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© Kia

18 апр 2018 13:40

Новинки 111

Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

Корейский автопроизводитель недавно представил новое поколение модели Ceed, чье семейство модификаций скоро по традиции будет дополнено "заряженной" версией GT. Представители компании рассказали, когда это случится и какие изменения ждут хот-хэтч.

Мировая премьера "заряженной" версии хэтчбека Ceed GT состоится в следующем году, скорее всего - на автосалоне в Женеве. Таким образом, версия GT появится спустя ровно год после дебюта основного модельного семейства Ceed, показанного в Женеве в этом году.

Как рассказал изданию AutoRAI Дэвид Лабросс, который в Kia отвечает за стратегию вывода новых моделей на рынок, в новом поколении GT будет представлен только в версии пятидверного хэтчбека, а вот трехдверки не будет. По технике ничего нового не предвидится: автомобиль по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л.с..

На новом хэтчбеке Hyundai можно гонять по треку, не боясь потерять гарантию.

Более мощной версии для Ceed не предвидится: в компании отказались от идеи выпуска "родного брата" хэтчбека Hyundai i30 N, опасаясь низких продаж. Хотя, стоит признать, i30 N дебютировал на рынке весьма успешно.

"Гражданская" же версия Kia Ceed в вариантах кузова хэтчбек и универсал была представлена на автосалоне в Женеве. Моторная гамма модели претерпела принципиальные изменения. Атмосферным остался лишь базовый мотор 1,4 л на 100 л.с. Средняя версия теперь - это малообъемный 3-цилинровый 1 л турбо мощностью 120 л.с.. Топовым же станет 1,4-литровая турбочетверка на 140 л.с.

Дизельная линейка представлена новым агрегатом U3 1,6 л CRDI в вариантах мощности на 115 и 136 л.с., который с большим запасом укладывает в нормы токсичности Евро-6. По умолчанию предлагается 6-ступенчатая "механика", а в опциональном порядке - 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями (для дизеля и турбомотора 1,4 л).

  

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