Названы сроки выхода самой быстрой версии Kia Ceed

Мировая премьера "заряженной" версии хэтчбека Ceed GT состоится в следующем году, скорее всего - на автосалоне в Женеве. Таким образом, версия GT появится спустя ровно год после дебюта основного модельного семейства Ceed, показанного в Женеве в этом году.



Как рассказал изданию AutoRAI Дэвид Лабросс, который в Kia отвечает за стратегию вывода новых моделей на рынок, в новом поколении GT будет представлен только в версии пятидверного хэтчбека, а вот трехдверки не будет. По технике ничего нового не предвидится: автомобиль по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л.с..

Более мощной версии для Ceed не предвидится: в компании отказались от идеи выпуска "родного брата" хэтчбека Hyundai i30 N, опасаясь низких продаж. Хотя, стоит признать, i30 N дебютировал на рынке весьма успешно.



"Гражданская" же версия Kia Ceed в вариантах кузова хэтчбек и универсал была представлена на автосалоне в Женеве. Моторная гамма модели претерпела принципиальные изменения. Атмосферным остался лишь базовый мотор 1,4 л на 100 л.с. Средняя версия теперь - это малообъемный 3-цилинровый 1 л турбо мощностью 120 л.с.. Топовым же станет 1,4-литровая турбочетверка на 140 л.с.

Дизельная линейка представлена новым агрегатом U3 1,6 л CRDI в вариантах мощности на 115 и 136 л.с., который с большим запасом укладывает в нормы токсичности Евро-6. По умолчанию предлагается 6-ступенчатая "механика", а в опциональном порядке - 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями (для дизеля и турбомотора 1,4 л).