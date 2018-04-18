У марки Volkswagen может измениться логотип

Последний раз логотип марки Volkswagen обновлялся в 2012 году - да и то несильно: знакомые всем автолюбителями буквы V и W в составе логотипа просто стали выглядеть более объемными. Теперь же речь зашла о разработке нового лого, которое может быть освоено уже в 2019 году, пишет Bloomberg.

Как заявил в ходе пресс-конференции главный маркетолог Volkswagen Йохен Зенгпиль, новый логотип будет приурочен к вступлению марки в эру электромобилей. Отчасти смена эмблемы поможет дистанцировать марку от прогремевшего недавно дизельного скандала и показать новый вектор ее развития, но дело не только в этом.



"Дела бренда идут не так хорошо, как в прошлые годы. Марка стала восприниматься куда менее эмоционально, она пытается быть "слишком немецкой", так что причина не только в Дизельгейте", - заявил Зенгпиль.



Помимо смены логотипа на "более эмоциональный", компания планирует гораздо активнее использовать социальные сети в своей маркетинговой стратегии, чтобы еще сильнее подчеркнуть современность и инновационность марки. К слову, инвестиции марки в развитие электромобилей составляют нешуточные 25 миллиардов евро.



По информации Bloomberg, уже через несколько месяцев компания объявит тендер на разработку логотипа и начнет принимать заявки от рекламных и дизайнерских агентств.