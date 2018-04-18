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© Volkswagen

18 апр 2018 20:01

Автопром 303

У марки Volkswagen может измениться логотип

Знаменитый логотип Volkswagen из совмещенных букв V и W практически не менялся с самого основания компании и стал одним из наиболее узнаваемых логотипов в автопроме. Однако кое-кто в руководстве марки считает, что настали другие времена, для которых нужно что-то "более эмоциональное".

Последний раз логотип марки Volkswagen обновлялся в 2012 году - да и то несильно: знакомые всем автолюбителями буквы V и W в составе логотипа просто стали выглядеть более объемными. Теперь же речь зашла о разработке нового лого, которое может быть освоено уже в 2019 году, пишет Bloomberg.

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Как заявил в ходе пресс-конференции главный маркетолог Volkswagen Йохен Зенгпиль, новый логотип будет приурочен к вступлению марки в эру электромобилей. Отчасти смена эмблемы поможет дистанцировать марку от прогремевшего недавно дизельного скандала и показать новый вектор ее развития, но дело не только в этом.

"Дела бренда идут не так хорошо, как в прошлые годы. Марка стала восприниматься куда менее эмоционально, она пытается быть "слишком немецкой", так что причина не только в Дизельгейте", - заявил Зенгпиль.

Помимо смены логотипа на "более эмоциональный", компания планирует гораздо активнее использовать социальные сети в своей маркетинговой стратегии, чтобы еще сильнее подчеркнуть современность и инновационность марки. К слову, инвестиции марки в развитие электромобилей составляют нешуточные 25 миллиардов евро.

По информации Bloomberg, уже через несколько месяцев компания объявит тендер на разработку логотипа и начнет принимать заявки от рекламных и дизайнерских агентств.

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