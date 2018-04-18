Краш-тест прототипа "Кортеж" прошел удачно

"Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года", - рассказал Денис Мантуров в интервью газете "Известия".

Министр также отметил, что несколько автомобилей уже были переданы в распоряжение ФСО - речь идет о нескольких седанах, лимузинах и минивэнах, которые были выбраны в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля. Как заверил Мантуров, всё выполняется в срок.



Обо всех этапах развития проекта докладывалось президенту и председателю правительства. Официальный дебют президентского лимузина должен состояться совсем скоро - на церемонии инаугурации.



Ранее была названа и примерная стоимость автомобилей "Кортежа": ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей. Глава Минпромторга добавил, что роскошные модели "Кортеж" будут доступны частным покупателям в разных комплектациях - от "эконом-версии" до люксового варианта и даже бронированной модификации.



Первыми в открытую продажу выйдут лимузин и седан, позднее - минивэн и внедорожник. И этим машинам уже подыскивают экспортные рынки. Ими могут стать Юго-Восточная Азия и Ближний Восток (прежде всего ОАЭ).