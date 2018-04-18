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© НАМИ

18 апр 2018 10:11

Автопром 1295

Краш-тест прототипа "Кортеж" прошел удачно

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о результатах краш-теста одного из прототипов проекта "Кортеж", в рамках которого подготовлено целое семейство моделей для первых лиц страны и государственных структур, а заодно уточнил, когда начнутся продажи серийных автомобилей.

"Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года", - рассказал Денис Мантуров в интервью газете "Известия".

Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж".

Министр также отметил, что несколько автомобилей уже были переданы в распоряжение ФСО - речь идет о нескольких седанах, лимузинах и минивэнах, которые были выбраны в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля. Как заверил Мантуров, всё выполняется в срок.

Обо всех этапах развития проекта докладывалось президенту и председателю правительства. Официальный дебют президентского лимузина должен состояться совсем скоро - на церемонии инаугурации.

Ранее была названа и примерная стоимость автомобилей "Кортежа": ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей. Глава Минпромторга добавил, что роскошные модели "Кортеж" будут доступны частным покупателям в разных комплектациях - от "эконом-версии" до люксового варианта и даже бронированной модификации.

Первыми в открытую продажу выйдут лимузин и седан, позднее - минивэн и внедорожник. И этим машинам уже подыскивают экспортные рынки. Ими могут стать Юго-Восточная Азия и Ближний Восток (прежде всего ОАЭ).

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