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© Яндекс

17 апр 2018 18:05

Дороги 334

Оплата топлива через "Яндекс.Заправки" заработала в регионах

Приложение "Яндекс.Заправки", через которое водитель может расплачиваться на АЗС вне кассы и без ожидания в очереди, ранее работало на заправках "Лукойла" только в Москве и Московской области. Но теперь приложение для удаленной оплаты топлива заработало и в других регионах.

Компания Yandex сообщила, что ее приложение "Яндекс.Заправки" расширило географию до 52 регионов России и теперь через него можно оплачивать топливо на более чем 1800 АЗС "Лукойла".

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Новый сервис показывает водителю ближайшую заправочную станцию. Далее водитель выбирает в смартфоне колонку, литраж или сумму, на которую он хочет заправиться. Заплатить можно "Яндекс.Деньгами", картой Mastercard или Maestro. "Яндекс.Заправки" умеют запоминать данные карты, поэтому каждый раз указывать их заново не надо.

Комиссии в приложении нет, при этом действуют все скидки, спецпредложения и накопительные карты, которые надо добавить в приложение. Приложение доступно для устройств на iOS и Android.

В пресс-релизе компании сообщается, что уже в следующем году "Яндекс.Заправки" заработают с картами других платежных систем и с Apple Pay. Кроме того, в будущем появится специальное API "Яндекс.Заправок", с помощью которого любые сети АЗС смогут самостоятельно подключиться к приложению.

При этом полонки на АЗС будут постепенно оснащаться специальными QR-кодами и тогда водителям не придется выбирать АЗС и указывать номер колонки вручную.

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