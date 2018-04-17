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© Роман Тарасенко, Авто.Вести.Ru

17 апр 2018 17:06

Аналитика 301

Названы самые популярные иномарки с пробегом в России в этом году

Аналитики составили рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России за первый квартал 2018 года.

За первые три месяца 2018 года в России проданы 807,5 тыс. подержанных легковых автомобилей зарубежных марок, сообщает "Автостат". Такой результат  на 1,7% выше показателя годичной давности: тогда были проданы 794 тысячи штук. 

Названы самые популярные автомобили России (в ТОП-3 попали сразу две "Лады")...

Первое место на российском вторичном рынке среди иномарок, несмотря на рост всего в 0,6%, сохраняет Ford Focus: в январе-марте перепродажи составили 28,2 тыс. единиц.

Второе место удерживает Toyota Corolla (21,7 тыс. штук), сбавившая темп на 2%. Третью строчку рейтинга занял Hyundai Solaris (18,9 тыс. штук), продажи которого поднялись на 23,5%).

Kia Rio стал четвертым, разойдясь по России в количестве 16,4 тыс. штук и показавшая самый большой рост (+27,5%). Замыкает пятерку лидеров рынка подержанных иномарок в РФ Toyota Camry (16,4 тыс. шт.; +1,4%).

В десятку самый продаваемых машин на "вторичке" также попали Renault Logan (16,1 тыс. шт.; +8,4%), Chevrolet Niva (15,9 тыс. шт.; +5,3%), Opel Astra (13 тыс. шт.; -1,1%), Daewoo Nexia (13 тыс. шт.; -4,6%), и Volkswagen Passat (11,6 тыс. шт.; -4%).

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