Названы самые популярные иномарки с пробегом в России в этом году

За первые три месяца 2018 года в России проданы 807,5 тыс. подержанных легковых автомобилей зарубежных марок, сообщает "Автостат". Такой результат на 1,7% выше показателя годичной давности: тогда были проданы 794 тысячи штук.

Первое место на российском вторичном рынке среди иномарок, несмотря на рост всего в 0,6%, сохраняет Ford Focus: в январе-марте перепродажи составили 28,2 тыс. единиц.

Второе место удерживает Toyota Corolla (21,7 тыс. штук), сбавившая темп на 2%. Третью строчку рейтинга занял Hyundai Solaris (18,9 тыс. штук), продажи которого поднялись на 23,5%).

Kia Rio стал четвертым, разойдясь по России в количестве 16,4 тыс. штук и показавшая самый большой рост (+27,5%). Замыкает пятерку лидеров рынка подержанных иномарок в РФ Toyota Camry (16,4 тыс. шт.; +1,4%).

В десятку самый продаваемых машин на "вторичке" также попали Renault Logan (16,1 тыс. шт.; +8,4%), Chevrolet Niva (15,9 тыс. шт.; +5,3%), Opel Astra (13 тыс. шт.; -1,1%), Daewoo Nexia (13 тыс. шт.; -4,6%), и Volkswagen Passat (11,6 тыс. шт.; -4%).