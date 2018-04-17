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© АвтоВАЗ

17 апр 2018 16:08

Автопром 0

В Ижевске внезапно остановилась сборка Lada Vesta

Сбой в поставке комплектующих привел к тому, что Ижевский автомобильный завод, входящий в состав АвтоВАЗа, во вторник приостановил выпуск автомобилей семейства Lada Vesta.

Причиной внеплановой остановки производства в Ижевске автомобилей Lada Vesta стали проблемы с поставками комплектующих, сообщает агенство ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Ранее модели Lada Vesta уже предрекли дефицит...

"Ижевский автомобильный завод вынужден приостановить производство автомобилей семейства Lada Vesta. Причина остановки - неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО "Автокомпонент" контракта на поставку комплектующих, о чем завод Lada-Ижевск не был предупрежден заранее", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на предприятии уже отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия топливных баков.

Директор по коммуникациям компании "Автоваз" Сергей Ильинский сообщил агенству, что речь идет о краткосрочной приостановке производства.

"Завод прилагает максимум усилий для нормализации поставок", - сказал он.

Lada Ижевский автомобильный завод выпускает "Весты" по технологии полного цикла (штамповка, литье и окраска пластика, сварка, окраска и сборка).

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