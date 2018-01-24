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Новинки

Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России

В России новое поколение кроссовера Volkswagen Touareg будет предлагаться с тремя моторами, тремя комплектациями и двумя линиями дополнительного исполнения. Названа и стартовая цена, которая ожидаемо выросла.

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg...

Новый Touareg предложат в России в комплектациях Respect, Status и R-Line. В списке опций - подвеска PRO (пневматическая подвеска, подруливающая задняя ось и активные стабилизаторы), система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ. Light, проекция данных на лобовое стекло, передние массажные кресла и 8 программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов.

Моторов на выбор тоже три штуки. Бензиновый 3-литровый TSI V6 мощностью 249 или 340 л.с., а также дизельный TDI V6 в 249 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion с муфтой подключения передней оси.

В стартовую версию Respect входят 2-зонный климат-контроль с активным угольным фильтром, кожаный мультируль с обогревом, передние кожаные сиденья Vienna с электрорегулировкой и подогревом, автоматическое управление дальним светом Light Assist, противотуманки, ассистент контроля дистанции спереди, система распознавания усталости водителя, индикатор давления в шинах, функция Start/Stop с рекуперативным торможением (для бензиновых версий), круиз-контроль, дистанционная разблокировка багажника, 9-дюймовый экран медиасистемы с навигатором, датчики парковки спереди и сзади. Версия Respect предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и дизельным мотором 249 л.с.

В комплектацию Status добавлены рейлинги на крыше, подогрев передних и внешних задних сидений, адаптивная пневмоподвеска с регулировкой клиренса и жесткости амортизаторов, противоугонная система с автономной сиреной, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривод открывания и закрывания двери багажника, поддержка Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink, системы помощи водителю Park Assist (включая датчики парковки), а также камеры заднего вида Rear View. Исполнение Status предлагается с дизельным двигателем 249 л.с., и с двумя бензиновыми двигателями – 249 л.с. и 340 л.с.

В цену версии R-Line включены полностью цифровой интерактивный интерфейс Innovision Cockpit с управлением жестами и возможностью индивидуальной конфигурации рабочего стола. Плюс цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных, информационно- развлекательная система Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем, интерфейсы App-Connect и Media Control, функция задержки выключения фар, передние сиденья с электрорегулировкой и памятью настроек, задние стекла с тонировкой (80%), рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона. Более того, в рамках данной версии также предлагается стайлинг-пакет R-Line. Комплектация R-Line предлагается с дизельным двигателем 249 л.с. и с бензиновым 340 л.с.

Стартовая цена нового Touareg с бензиновым двигателем TSI мощностью 249 л.с. – 3 299 000 рублей, что на 240 000 рублей больше базовой стоимости прежнего "Туарега". Подробные цены на другие версии и опции будут объявлены позже. Вживую новинку покажут на августовском автосалоне в Москве. Старт продаж ожидается в июле-августе.

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