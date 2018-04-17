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© Jeep

17 апр 2018 15:10

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В России отзывают на ремонт внедорожники Jeep Liberty

Сервисная кампания затронет не самое большое количество американских внедорожников Jeep Liberty, но причина серьезна и касается безопасности при ДТП.

Росстандарт сообщил о согласовании отзывной кампании с ООО "ЭфСиЭй РУС", являющимся официальным представителем Jeep на российском рынке. ПО этой программе отзыву подлежат 483 автомобиля внедорожника Jeep Liberty, реализованных в России с сентября 2011 по сентябрь 2013 годов.

Причиной отзыва называется внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади.

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На транспортных средствах будет произведена проверка модуля установки подушки безопасности и, при необходимости, произведена замена.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Представители Jeep проинформируют владельцев автомобилей Liberty, подпадающих под отзыв письмами и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

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