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© РСА

17 апр 2018 13:08

Дороги 678

В России водители массово отказываются от полиса ОСАГО

МВД России фиксирует резкий рост количества водителей, которые выезжают на дороги без страхового полиса ОСАГО. И такое массовое явление вызвано, в том числе, чисто экономическими причинами: полисы для многих водителей просто не по карману.

По статистике МВД, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса ОСАГО подскочило сразу на 40% и достигло 2,8 млн штук, сообщают "Известия". Российский союз автостраховщиков (РСА) озвучивает цифру примерно в 3 млн автомобилистов без ОСАГО либо с фальшивыми полисами.

Штраф за тонировку может вырасти в десять раз...

Такой массовый отказам автомобилистов от покупки ОСАГО усугубляется третий год подряд. Все началось в 2015 году. Тогда, по данным ГИБДД, выписали около 189 тыс. штрафов за это нарушение, в 2016 году этот показатель составил уже  1,9 млн штрафов, а по итогу прошлого года - 2,8 млн протоколов.

Спад фиксируют и страховщики. Если в 2014 году было заключено 42,6 млн договоров ОСАГО, то в 2017 - 39,2 млн. При этом парк легковых и грузовых автомобилей в России за это время вырос с 44,6 млн автомобилей в 2014 году до 50 млн. На таком фоне страховщики объясняют ситуацию использованием автовладельцами поддельных бланков полисов ОСАГО либо эксплуатацией транспортных средств без полиса.

Доверие к ОСАГО катастрофически снижается, констатирует автомобильный адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

- Прежде всего за последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое - это самый главный стимул отказа от ОСАГО. В то же время сама страховая услуга становится все хуже. Речь идет о последних поправках, связанных с ограничением выплат наличными деньгами автомобилисту при наступлении страхового случая. Кроме того, водители зачастую становятся жертвами мошенничества, добросовестно покупая фальшивые страховки, - считает Радько.

В случае ДТП при отсутствие полиса ОСАГО у виновника основные проблемы ложатся на пострадавшую сторону, ведь взыскание средств придется производить через суд. И длиться это может годами, добавил Радько. По его оценкам, за последние три года количество таких разбирательств выросло на 15–20%.

- Если человек не нашел деньги на полис ОСАГО, то с большой долей вероятности у него нет средств и на оплату ремонта пострадавшей машины. Взыскания через суд могут длиться годами. Иногда судья выносит решение, приставы приходят конфисковать имущество, ничего стоящего не находят и выносят отказ в компенсации, - объясняет адвокат.    

В РСА же полагают, что штрафы за езду без полиса недостаточно высоки. В союзе рассчитывают, что законодатели их пересмотрят. Также в объединении страховщиков настаивают на реализации проекта по взиманию штрафов за езду без ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения.

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