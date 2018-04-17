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© АвтоВАЗ

17 апр 2018 12:14

Автопром 25

Из-за футбола автозаводам в России грозит дефицит комплектующих

Во время летнего чемпионата мира по футболу в России могут ужесточить правила безопасности в портах, где пройдут матчи. А это, в свою очередь, может привести к нехватке комплектующих как для некоторых автозаводов, так и для рынка запчастей.

Российские порты уже начали уведомлять клиентов о том, что с 25 мая по 25 июля из-за усиления мер безопасности, связанных с чемпионатом мира по футболу, будет приостановлена перевалка опасных грузов "всех классов", выяснил "Коммерсант". Так, контейнерный терминал Санкт-Петербурга уже призвал компании учитывать это обстоятельство при планировании отгрузок.

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Также издание получило приказ капитана морского порта Ростова-на-Дону: по нему, во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортобъектов также запрещена перевозка радиоактивных, химических и биологических, взрывчатых и других опасных грузов.

В автомобильной отрасли опасаются, что их тоже могут затронуть грядущие ограничения. Источник издания говорит, что запрет грузов "всех уровней опасности" коснется большого перечня товаров - от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности, для срабатывания которых используются пиропатроны. Собеседник отмечает, что поставки планируются заранее, но сейчас вряд ли компания успеет закупить комплектующие. И под угрозой остановки оказываются как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), получающий компоненты морем, и калининградский "Автотор" (сборка BMW, Hyundai, Kia).

В Hyundai сообщили, что получали уведомления портов и заранее заказали комплектующие и материалы (рассчитывают их получить до 25 мая). При этом на заводе Hyundai "обеспокоены вопросом и надеются на благоразумие всех участников процесса".

В Nissan сообщили, что ведут по этому вопросу работу с госорганами и портами, но "финальное понимание не сформировано" (это может затронуть подушки безопасности). В Ford Sollers (морем получают компоненты для Ford Explorer) "анализируют возможный эффект".

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