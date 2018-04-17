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© Lifan

17 апр 2018 11:09

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Lifan начал продавать в России новый кроссовер (будущий бестселлер)

Lifan назвал российские цены и начал продажи нового кроссовера X70, который постепенно сменит самую продаваемую машину марки на нашем рынке - модель X60. Одним из конкурентов Lifan X70, помимо "китайцев", является Hyundai Creta.

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Новый Lifan X70 - это второе поколение модели X60, которая сегодня является самым популярным "китайцем" в России. Так, с момента его выхода на российский рынок было продано более 46 000 (данные по дорестайлинговому X60) моделей.

X70 имеет габариты 4390х1820х1715 мм. В отделке кузова используются хромированные элементы – в том числе, в решетке радиатора, поясная линия и пороги. Интерьер новинки также полностью переработан и стал более просторным. В списке оснащения заявлена мультимедийной системы МР5 с 9-дюймовым экраном.

Кроссовер оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 136 л.с., а также двумя вариантами трансмиссии – пятиступенчатой механической коробкой передач и новым вариатором CVT. Привод - только передний, а клиренс составляет 195 мм.

У нас автомобиль будет предлагаться в шести комплектациях: Basic, Standard, Comfort, Luxury, Comfort CVT, Luxury CVT. Цена стартует с 799 000 рублей (без кондиционера), а стоимость модели в максимальной комплектации составит 999 900 рублей. 

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