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© АвтоВАЗ
Новинки

АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross

Вслед за приподнятым универсалом SW Cross АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta во "внедорожной" кросс-версии. Автомобиль фактически копирует одноименный концепт 2016 года и обладает клиренсом на уровне кроссоверов.

Дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок и молдинги перешли на серийный автомобиль с концепт-кара 2016 года. В остальном внедорожный седан находится в полном родстве с универсалом.

Так, по своим габаритам вседорожный седан повторяет универсал SW Cross (длина - 4 424 мм, ширина - 1 785 мм), хотя четырехдверка чуть ниже "вагона" (1526 мм) из-за отсутствия багажных рейлингов. Заявленный клиренс - аж 203 мм против 178 мм у обычного седана, так что новинке позавидуют даже кроссоверы.

Как и кросс-вагон, седану положен защитный пластиковый обвес по периметру кузова, 17-дюймовые колеса (они же ставятся и на универсал), а также переработанная и более энергоемкая подвеска.

По технической части откровений тоже нет: для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ. А вот полного привода по-прежнему нет.

Живьем машины покажут на августовском автосалоне в Москве, а продажи начнутся ближе к концу года. Тогда же назовут и цены. Напомним, универсал SW Cross сегодня стоит от 770 900, но внедорожный седан будет подешевле.

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