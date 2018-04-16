Новый дешевый кроссовер Skoda: первые изображения

В рамках предстоящего автосалона в Пекине состоится премьера нового субкомпактного кроссовера, который будет называться Skoda Kamiq. Накануне презентации чешский автопроизводитель опубликовал официальные эскизы будущей новинки. Предполагается, что серийная версия Kamiq поступит в продажу уже летом 2018 года. Правда, здесь стоит сделать важную оговорку - кроссовер предназначен в первую очередь для рынка Китая.

Разрабатывалась модель тоже в Поднебесной - усилиями совместного предприятия SAIC-Volkswagen, которое и будет производить новую модель. Что касается габаритов, то Kamiq получился очень компактным - длина кроссовера составляет всего 4 390 мм, ширина -1 781 мм, высота - 1539 мм, а размер колесной базы - 2690 мм. Это меньше, чем самого маленького из глобальных паркетников Skoda - модели Karoq.

Сложных и дорогих агрегатов ждать не стоит. Skoda Kamiq получит скромный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 110 л.с., работающий в паре с МКП, и только передний привод. Конфигурация платформы MQB будет аналогичная той, что использовалась в родственном Volkswagen Powerful Family SUV.

Китайский Skoda Kamiq в перспективе должен появиться и на некоторых других рынках, но есть ли среди них Россия, пока неизвестно.