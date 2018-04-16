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© Volkswagen

16 апр 2018 18:14

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Volkswagen выпустил пикап Amarok с самым мощным дизелем

Компания "Фольксваген" добавила мощности модели Amarok, чтобы на равных соперничать с топовой модификацией пикапа Mercedes-Benz X-Класса. Дизельный V6 получил прибавку в 34 лошадиных силы.

В подразделении Volkswagen Commercial Vehicles расширили гамму модификаций пикапа VW Amarok за счет наиболее мощной версии с 3,0-литровым турбодизелем V6 TDI. В топовой спецификации этот мотор теперь развивает 258 л.с. и 580 Нм. Мощностной апгрейд, наверняка, связан с тем, что совсем скоро Mercedes-Benz запустит продажи флагманского пикапа X 350 d 4Matic c собственным (вот совпадение!) 258-сильным дизелем.

Российские цены на Mercedes-Benz X-Класса

Причем, простой прибавкой мощности дело не ограничилось: у "Амарока" с топовым V6 тоже присутствует функция overboost, позволяющая кратковременно повысить отдачу двигателя с 258 до 271 л.с. за счет увеличения давления наддува. Новый мотор, как и прежде, сочетается с 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией 4Motion с блокировкой заднего дифференциала.

Модернизированный турбодизель 3,0 л V6 TDI останется прерогативой двух самых богатых комплектаций "Амарока" - Highline и Aventura. При этом останется доступен и исходный 3-литровый двигатель мощностью 224 л.с..

Привезут ли в Россию флагманскую версию Volkswagen Amarok с 258-сильным мотором, пока не сообщается. Тем более что для нашего рынка было бы логичнее дефорсировать агрегат до более выгодного с точки зрения налогов порога в 250 л.с.. "Амарок" продается у нас по цене от 2 232 700 рублей за базовый вариант с 2-литровым турбодизелем до 3 478 400 рублей без учета опций за версию Aventura c 224-сильным V6.

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