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© Infiniti

16 апр 2018 16:43

Новинки 16

Названы цены на обновленный флагман Infiniti (он подорожал на миллион!)

Компания Infiniti провела модернизацию премиального внедорожника QX80. Обновленный флагман приехал в Россию в двух комплектациях, получил щедрый набор базового оборудования и неслабо подорожал.

В начале апреля компания Infiniti открыла прием предзаказов на обновленный Infiniti QX80, которому слегка изменили внешность и доработали интерьер. А теперь объявлены и российские цены: внедорожник приехал к нам в двух комплектациях Luxe и Luxe ProActive по начальной цене от 4 855 000 рублей. Первые живые экземпляры появятся в России в мае 2018 года. 

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Отметим, что стоимость автомобиля увеличилась без малого на миллион - дорейстайлинговый QX80 сейчас предлагается за 3 950 000 рублей.

Подорожание отчасти компенсируется более насыщенным оснащением. При этом каждую из версий можно заказать как в 7-, так и 8-местном исполнении, так общее количество конфигураций - четыре.

 

В начальной комплектации Luxe присутствуют светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, система адаптивного освещения, новая навигационная система InTouch c информацией о ситуации на дорогах, система кругового обзора и камера заднего вида с расширенным обзором, система обнаружения приближающихся объектов, система определения свободного места для парковки, система управления парковкой, система Welcome Lightning ("Интуитивное освещение"), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля. Внедорожник с 8-местным салоном в комплектации Luxe будет стоить 4 870 000 рублей.

 

Топовая версия Luxe ProActive оценивается в 5 185 000 рублей за 7-местный вариант и в 5 200 000 рублей - за 8-местный. Здесь присутствуют расширенный пакет систем безопасности Safety Shield, включающий в себя интеллектуальную систему круиз-контроля c системой поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства, систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему предотвращения выхода из полосы движения, систему предупреждения о возможном столкновении, систему предупреждения о присутствии объекта в "слепой зоне", систему предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом, а также аудиосистему премиум класса Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.

Главной новинкой в версии Luxe ProACTIVE является цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror, которое позволяет водителю использовать зеркало заднего вида либо в качестве стандартного зеркала или превращать его в видеомонитор, проецирующий, с помощью HD камеры установленной на заднем стекле автомобиля, ситуацию позади автомобиля без включения задней передачи.

По технической части изменений нет - автомобиль по-прежнему оснащается 5,6-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 405 л.с. и полным приводом.

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