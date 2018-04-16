Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности

Компания Maxi-Cosi, которая специализируется на выпуске товаров для детской мобильности, выпустила в продажу первое в мире детское автомобильное кресло с интегрированными подушками безопасности. Флагманская модель под названием AssixFix Air была разработана совместно с фирмой Helite - производителем компактных "эйрбегов" для мотоциклистов и спортсменов.

Новое кресло рассчитано на перевозку детей возрастом от 4 месяцев до 4 лет, весом до 19 кг и ростом от 61 до 105 см. Две компактные подушки безопасности размещены в накладках на плечевых лямках. В случае столкновения датчик положения кресла в креплении Isofix фиксирует перегрузку, и подушки выстреливают со скоростью 0,05 с.







Испытания показали, что при фронтальном ударе кресло с "эйрбэгами" сразу на 55% снижает опасную нагрузку на голову и шейные позвонки ребенка по сравнению с обычными детскими сиденьями.



Модель AssixFix Air уже поступила в продажу на некоторых европейских рынках по цене около 640 евро. Производитель считает, что распространение детских автокресел с подушками безопасности поможет снизить число травмированных в авариях малышей. Ключевым фактом станет снижение стоимости этой технологии до уровня, который будет доступен широкому кругу покупателей.