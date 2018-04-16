Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены

Раскрыты рублевые цены и уровни оснащения нового поколения хэтчбека А-Класса с индексом W177. Выбора моторов пока не будет совсем - только версия А 200 с 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 163 л.с. (250 Нм), работающей в паре с преселективным 7-ступенчатым роботом Getrag.

Как сообщает издание "АвтоРевю", хэтчбек будет предлагаться в четырех уровнях оснащения - базовом Comfort, а также Style, Progressive и Sport, а продажи должны открыться в конце весны-2018. Самый дешевый А-Класс будет стоить от 1 720 000 рублей. При этом на официальном сайте "Мерседеса" подробной конфигурации пока нет, и значится другая цифра - от 2 091 284 рублей.



Уже в базе новый Mercedes-Benz А-Класса имеет кластер из двух дисплеев - полностью цифровой приборной панели и мультимедийной системы MBUX. Климат-контроль здесь будет однозонным, передняя оптика - строго галогеновой, а колесные диски - 16-дюймовые штамповки с декоративными колпаками.

Версия Style начинается с 1 890 000 рублей и располагает обивкой кресел из искусственной кожи, декоративными вставками в интерьере из металла и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. В комплектации Progressive по цене от 2 100 000 появится другое оформление в интерьере, кожаная обивка руля и 17-дюймовые диски, а в Sport стоимостью от 2 210 000 рублей и сам руль, и сиденья будутсобственно, спортивными. Вдобавок спортивной версии появится иной визуальный декор - более агрессивный обвес, 18-дюймовые AMG-диски и другая решетка радиатора.

Список опций будет внушительным, а увлечение "галочками" в нем может здорово увеличить исходную цену. За доплату будут доступны 10,25-дюймовые экраны виртуальной приборки и медиасистемы, светодиодные фары Multibeam LED, мультиконтурные кресла, камеры кругового обзора и целый комплекс ассистирующих систем, фактически превращающий А-Класс в полуавтономную машину. В него входят, например, адаптивный круиз-контроль Distroniс, экстренное торможение, удержание полосы, мониторинг слепых зон, корректировка скорости по данным навигации и многое другое.

Стоит отметить, что хоть А-Класс и построен на новой современной платформе MFA, в версии А 200 автомобиль имеет полузависимую заднюю подвеску со скручивающейся балкой вместо многорычажки. С новым 1,4-литровым турбо автомобиль получился вполне динамичным - разгон до 100 км/ч занимает 8,0 с, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Когда в России появятся другие модификации, включая начальную А 180, пока неизвестно.