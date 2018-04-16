У "АвтоВАЗа" появился новый президент

Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор покидает свой пост спустя 2 года после назначения. Новым президентом автомобильной компании назначен Ив Каракатзанис, который официально вступит в эту должность 1 июня 2018 года. Об этом сообщает совместное предприятие Renault и "Ростеха" - Alliance Rostec Auto BV, владеющее тольяттинским автозаводом.

Новый глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис до своего вступления в эту должность числится генеральным директором марки Renault в Румынии, а также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA. Аналогичные позиции в румынском подразделении до своего ухода в "АвтоВАЗ" занимал Николя Мор. Сообщается, что Ив Каракатзанис работает в компании "Рено" с 1992 года. Ранее он занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по поставкам.



Сам Николя Мор продолжит контролировать "финансовое оздоровление" российской марки и выполнение среднесрочного плана развития компании, но уже с позиции старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа".



Отметим, что сам Николя Мор успел проработать на текущей должности 2 года - на пост президента "АвтоВАЗа" он был назначен 2 апреля 2016 года вместо экс-президента компании Бу Инге Андерссона.