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© АвтоВести

16 апр 2018 12:07

Аналитика 61

Названы регионы России, где активнее всего скупают автомобили

Российский авторынок новых легковушек помалу растет, хотя сами продажи "размазаны" по стране неравномерно. Выяснилось, что почти четверть всех новых машин в РФ скупают жители Москвы и Подмосковья.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили крупнейших региональных авторынков России по итогам I квартала 2018 года. Совокупный объем продаж в январе - марте 2018 года вырос сразу на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 326,5 автомобилей. А самым крупным локальным рынком в стране стала Москва, где за три месяца было реализовано сразу 48,5 тысячи новых машин. Рост относительно прошлогодних результатов составил 11%.
 

В России уверенно растут продажи коммерческих автомобилей

Второе место в общероссийском рейтинге топ-10 формально занимает Московская область с ростом показателей на 13% и результатом 27,1 тысячи проданных автомобилей. Хотя для всех очевидно, что в случае Москвой и Подмосковьем в целом речь идет об одном регионе, который обеспечивает без малого четверть всех продаж. 

Третье место в числе крупнейших региональных рынков закономерно занимает Санкт-Петербург, где было реализовано 22,5 тысячи машин, а рост продаж составил 13%. 

На четвертом месте по-прежнему располагается Татарстан (15 тыс. шт.; +9%), а на пятом - Краснодарский край (12,5 тыс. шт.; +19,5%). В первую десятку самых объемных рынков также вошли Башкортостан (12 тыс. шт.; +22%), Самарская (10,6 тыс. шт.; +17,5%), Свердловская (10,4 тыс. шт.; +34,5%), Челябинская (8,9 тыс. шт.; +28%) и Ростовская (8,6 тыс. шт.; +11%) области.

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