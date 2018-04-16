Богатые тоже бьются: пенсионер на Porsche рухнул в пешеходный переход

Эта история, сразу скажем, закончилась более-менее благополучно: никто из людей не пострадал и уж тем более не погиб. Инцидент примечателен довольно нестандартным стечением фактов и обстоятельств. Как сообщает британское издание The Telegraph, 73-летний владелец Porsche 911 4S каким-то образом не справился с управлением на парковке, протаранил кирпичную стену и рухнул вниз, прямиком в пешеходный переход, находившийся на уровень ниже парковки.



Автомобиль курьезно застыл свечой, уткнувшись мордой в землю посреди раскиданных кирпичей из стены. Из необычной позы немецкий спорткар вызволяли при помощи крана, а отделавшийся легким испугом пенсионер получил от полиции штраф за опасное вождение.

Суперкар Lexus LFA - по-настоящему знаковая модель для японского бренда, которая в свое время воплотила в себе все идеи и возможности марки Lexus. Это очень редкий, очень дорогой и очень мощный суперкар, поэтому новость об очередной аварии с его участием расстраивает и не удивляет одновременно.



Владелец этого LFA в Сингапуре не справился с управлением и влетел в фонарный столб (который в итоге на этот же LFA и упал). Обидно - но закономерно.

У эпатажного внедорожника Mercedes-Benz G500 4x4 (который "в квадрате") уже давно пролилась "первая кровь". И ладно бы эти дорогущие автомобили гибли на бездорожье - тут все понятно. Но владелец этого "СуперГелика" из Мексики предпочел для своей машины совершенно бесславное ранение - он просто врезался на нем в дерево посреди города Гвадалахары.



Повреждения выглядят безобидно, но пусть глаза вас не обманывают: ценники на запчасти у этой модели весьма смелые, что уже доказала наша рубрика "Посчитали - прслезились". Так что поврежденный карбоновый "доспех" явно обойдется владельцу в круглую сумму.