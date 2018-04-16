Volvo представила свой первый электрический грузовик

Влияние "электрического тренда" сегодня ощущается не только в классе легковых машин, но и в сегменте коммерческого транспорта. Грузовое подразделение Volvo Trucks представило свою первую электрическую среднетоннажную модель, которая называется Volvo FL Electric. Его полная масса, включая тяжелые электрические батареи, составляет 16 тонн.

Серийное производство и продажи новинки в Европе стартуют в 2019 году, а первыми клиентами станут шведская компания Renova по сборке и переработке мусора и логистический оператор TGM.

Электрогрузовик оснащен электромотором, который развивает "на колесах" 177 л.с. и 435 Нм крутящего момента.Тяга передается на задние колеса посредством двухступенчатого редуктора с повышающей передачей. Новый FL Electric в зависимости от версии получит от 2 до 6 литий-ионных батарей емкостью от 100 до 300 кВт/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у топовой модификации составит до 300 км.

Процесс полной зарядки 300-киловаттного грузовика от обычной сетевой розетки с переменным током займет от 10 часов, а при использовании скоростного терминала с постоянным током CCS/Combo2 (150 кВт) составит всего 2 часа.



Представители марки Volvo позиционируют новый FL Electric как сугубо городскую модель, которая будет актуальной для предпринимателей в городах со строгими нормативами по шумности и выбросам вредных веществ. Шведы обещают низкую стоимость содержания и высокую ремонтопригодность, поскольку грузовые дилеры Volvo уже имеют все необходимое для обслуживания, например, гибридных и электрических автобусов, которые выпускаются с 2010 года.