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© Volvo

16 апр 2018 11:03

Новинки 77

Volvo представила свой первый электрический грузовик

Шведы включаются в развитие сегмента коммерческого транспорта на электрической тяге. Компания Volvo выпустила свой первый электрический среднетоннажник, который способен проезжать до 300 км на одной зарядке.

Влияние "электрического тренда" сегодня ощущается не только в классе легковых машин, но и в сегменте коммерческого транспорта. Грузовое подразделение Volvo Trucks представило свою первую электрическую среднетоннажную модель, которая называется Volvo FL Electric. Его полная масса, включая тяжелые электрические батареи, составляет 16 тонн. 

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Серийное производство и продажи новинки в Европе стартуют в 2019 году, а первыми клиентами станут шведская компания Renova по сборке и переработке мусора и логистический оператор TGM. 

Электрогрузовик оснащен электромотором, который развивает "на колесах" 177 л.с. и 435 Нм крутящего момента.Тяга передается на задние колеса посредством двухступенчатого редуктора с повышающей передачей. Новый FL Electric в зависимости от версии получит от 2 до 6 литий-ионных батарей емкостью от 100 до 300 кВт/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у топовой модификации составит до 300 км.

 

Процесс полной зарядки 300-киловаттного грузовика от обычной сетевой розетки с переменным током займет от 10 часов, а при использовании скоростного терминала с постоянным током CCS/Combo2 (150 кВт) составит всего 2 часа. 

Представители марки Volvo позиционируют новый FL Electric как сугубо городскую модель, которая будет актуальной для предпринимателей в городах со строгими нормативами по шумности и выбросам вредных веществ. Шведы обещают низкую стоимость содержания и высокую ремонтопригодность, поскольку грузовые дилеры Volvo уже имеют все необходимое для обслуживания, например, гибридных и электрических автобусов, которые выпускаются с 2010 года.

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