Спасибо космосу за это: аэрокосмические технологии в автопроме

1 Шины

Технологии для освоения космоса в свое время помогли улучшить дорожные автомобильные шины. Еще в семидесятых компания Goodyear участвовала в создании специального волокнистого материала, который впоследствии был применен в парашютных стропах, использованных при спуске исследовательских аппаратов "Викинг" на поверхность Марса.



Структура материала обеспечивала его крайне высокую прочность при небольшом весе. Технологии, освоенные при разработке этого материала, компания Goodyear опробовала и при выпуске автомобильных шин. Благодаря ему ресурс протектора удалось повысить примерно на 16 000 километров.

Свое слово сказала и компания Michelin - она разработала специальную шину, которой не страшны проколы в любых условиях движения. Проект под названием Tweel - это безвоздушная шина, которая держит форму не за счет внутреннего давления, а за счет сложной структуры ребер жесткости.



В космической отрасли такие шины как нельзя кстати подошли для колесного транспорта типа луноходов, а на земле их продвигают как эффективное решение для сельскохозяйственной техники, внедорожников и прочего спецтранспорта, который приходится эксплуатировать в условиях, далеких от комфортных.

2 Углеволокно

Детали из карбона, которые сегодня активно применяются в конструкциях автомобилей, тоже "прилетели" в автопром из космоса. Технология спекания углеволокна была запатентована в 1959 году и быстро заинтересовала авиационную и космическую промышленность - углепластик нашел себе применение в деталях и частях механизмов, где по-настоящему жарко. Его, например, используют в соплах ракетных двигателей, а также в конструкциях тепловых экранов на космических аппаратах.

Ну а в автопроме углеволокну обеспечили широчайшее применение. Его можно найти буквально везде - от декоративных элементов салона до монококов, деталей шасси и колесных дисков с тормозными дисками. Инженеры любят его за очень высокую прочность, которая идеально сочетается с легкостью. Да, ну и выглядит он очень круто.

3 Огнеупорные комбинезоны

27 января 1967 года в ходе наземных испытаний на борту корабля "Аполлон" произошел пожар, в результате которого погибли три космонавта. Эта трагедия на полтора года затормозила ход программы пилотируемых полетов "Аполлон", а конструкторы всерьез задумались о том, как защитить экипаж от огня. Так начали развиваться и совершенствоваться специальные огнеупорные материалы, из которых изготавливаются комбинезоны астронавтов.

В автоспорте той эпохи пожары тоже редкостью не были - в том числе, и заканчивавшиеся трагически. Пожалуй, самым жутким эпизодом стал Гран-При Зандвоорта 1973 года. На автомобиле гонщика Роджера Уильямсона отскочило колесо, болид потерял управление, перевернулся и загорелся. Уильямсон оказался зажат в пылающем автомобиле, а из-за некомпетентности маршаллов и организаторов пожарная бригада приехала слишком поздно. Причем все происходящее транслировалось в прямом эфире - человек буквально сгорел заживо на глазах у миллионов зрителей.



Эти страшные трагедии привели к появлению костюмов, которые сегодня роднят космическую промышленность и автоспорт: огнеупорные комбинезоны держат открытый огонь до нескольких минут, одинаково защищая от пламени и космонавтов, и гонщиков.

4 Воздухозаборники

Помните, как выглядит легендарный суперкар Ferrari F40? Одна из культовых моделей мирового автопрома была создана в конце восьмидесятых, но до сих пор будоражит умы поклонников автомобилей. Творение итальянского дизайнера Леонардо Фиораванти (тогда он работал в Pininfarina) - образец гармоничного и функционального дизайна, отдельные элементы которого можно изучать бесконечно.



Именно в этих самых элементах и скрывается ген аэрокосмической промышленности! Началось все в далеком 1945 году, когда Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию (предшественники нынешнего NASA) разработал особый воздухозаборник с плавными каплевидными боковинами. Его особенность заключалась в том, что он не выступал за пределы кузова, и в комбинации с его формой это позволило избавиться от профильного сопротивления и такого явления, как срыв потока.

И если в реактивной авиации эта разработка в итоге особого применения не нашла, то для нужд спортивных автомобилей оказалась почти идеальной, обеспечивая максимально эффективный приток воздуха без образования завихрений.



Этим и воспользовались разработчики Ferrari F40, разместив такие воздухозаборники на капоте и перед задними арками - да и не только они. Похожие воздухозаборники можно найти, например, на кузове Lamborghini Countach и еще на нескольких моделях.

5 Аэрогель

А вот довольно нехарактерный пример "дружбы" космических кораблей и автомобилей. Нехарактерный - потому, что речь идет не об отрасли в целом, а об одном конкретном автомобиле. Спорткар Chevrolet Corvette поколения C7 получил весьма необычный материал для теплоизоляции трансмиссионного туннеля - аэрогель.

Его изобрели еще в 1931 году, так что очевидно, что до "Корвета" он успел принести немало пользы: этот легкий и прочный теплоизолятор использовали в атомном оружии и - разумеется - в аэрокосмической промышленности: там аэрогель служил средством сбора частиц космической пыли.

6 Теплоизоляция из золота

Еще один пример инженерного "выпендрежа" с привлечением космических разработок довольно известен, но не упомянуть его нельзя: культовый суперкар McLaren F1. Суперкар в свое время стал настоящей сенсацией и долгое время оставался самым быстрым дорожным автомобилем на планете: его 6,1-сильный двигатель выдает мощность 627 л.с., чего хватает для разгона до сотни за 3,2 секунды и достижения максимальной скорости в 392 километра в час.

У F1 - уникальная компоновка салона с одним водительским местом по центру в первом ряду и масса других необычных решений, которые порой были весьма недешевыми: например, его моторный отсек теплоизолирован тонкими листами золота - это не пафос, а вполне эффективное решение, ведь золото - один из лучших теплоотражающих материалов. И, конечно же, в первую очередь это полезное свойство золота было опробовано в космосе: его используют для теплоизоляции на многих деталях и конструкциях космических аппаратов разного предназначения.

7 Топливные элементы

Full Cell или "топливный элемент" - тоже сначала были отработаны в космосе в качестве энергетических установок для спутников и всевозможных космических модулей. В этих установках нет привычного нам процесса горения: постоянный ток вырабатывается там в результате электрохимической реакции, для чего используются электролит, катод и анод. В качестве "топлива" для такой реакции, к примеру, могут использоваться чистый водород и кислород, а побочным продуктом оказывается обычная вода.

Toyota Mirai

Естественно, такие экологически чистые технологии не могли не заинтересовать автопроизводителей. Первыми были General Motors, построившие в 1966 году пробный фургон Chevrolet Electrovan на топливных элементах. Впрочем, массового распространения эти машины до сих пор так и не получили в силу своей сложности, дороговизны и необходимости создания инфраструктуры для заправки тем же взрывоопасным водородным топливом. Так что список серийных машин на таких установках в наше век невелик. Это, например, Toyota Mirai, Honda FCX Clarity, Mercedes-Benz F-Cell, Hyundai Tucson FCEV, Hyundai Nexo. Да и те в основном не продаются, а сдаются в лизинг.