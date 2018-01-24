Посчитали-прослезились: сколько стоит LED-оптика Renault Kaptur

В сегменте бюджетных автомобилей производители практически не уделяют внимание нормальному освещению, а нормой в этом классе по-прежнему являются допотопные галогенки. Недорогой кроссовер Renault Kaptur стал одной из первых моделей категории "лоукост", который получил светодиодные фары ближнего и дальнего света Pure Vision. Заполучить такие можно лишь в специальной комплектации Kaptur Extreme, находящейся на самой вершине прайс-листа.



Наивно было бы предполагать, что "реношники" укомплектуют дешевый паркетник продвинутой LED-оптикой. Фары здесь выполнены по упрощенной технологии, с отражателями рефлекторного типа и несколькими светодиодными модулями. Функции адаптивного освещения тоже нет, равно как и автоматического режима дальнего света. С другой стороны, производитель обещает более высокую интенсивность светового потока по сравнению с галогеновыми источниками.

Минимальная цена 894 тыс руб Максимальная цена 1,301 млн руб

О чем производитель позаботился, так это об эффектном светографическом рисунке. Помимо светодиодных ходовых огней Kaptur Extreme оснащен динамическими указателями поворота, как у премиальных автомобилей вроде Audi и Lexus. Выглядит оптика Pure Vision и впрямь современно!



Вот что пишет об этом сам производитель:

Главной отличительной чертой модели является полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) c технологией Pure Vision. Благодаря ей взгляд Renault Kaptur Extreme стал еще более выразительным, а видимость в темное время суток улучшилась на 20%. Световой пучок полностью светодиодной головной оптики более интенсивный и точный, что улучшает видимость в ночное время и делает Ваши путешествия еще более безопасными. Уникальное в своем сегменте сочетание светодиодной оптики с динамическими LED линиями указателей поворота (присущими премиумиальному сегменту автомобилей) завершает стильный образ Renault Kaptur Extreme. Из маркетинговых материалов компании Renault.

Светодиодная оптика с ее холодноватым оттенком свечения, безусловно, будет радовать глаз владельца, но не доставит ли лишних хлопот в процессе эксплуатации? Нередко происходят ситуации, когда LED-фара выходит из строя из-за поломки активного охлаждения, без которой срок службы светодиодов и их эффективность резко снижаются. А держа в уме стоимость аналогичных фар у премиум-производителей, сложно даже представить, сколько будет стоить замена оптики в случае даже небольшой городской аварии или появления трещин от каменной "бомбежки".

У "Каптюра" отсутствуют омыватель фар и автокорректор, поскольку номинальный световой поток его LED-оптики не превышает 2 000 люмен.

Собственно, мы как раз и решили выяснить, какие расходы ждут владельца кроссовера французской марки, если по каким-то причинам возникнет необходимость заменить LED-оптику. Как сообщили нам официальные дилеры марки Renault в Москве, одна новая светодиодная фара Pure Vision в сборе обойдется в 37 935 рублей. Причем, деталь оказалась настолько дефицитной, что срок ожидания заказа составит от полутора месяцев и более. Вдобавок официалы возьмут еще 3 890 рублей за установку и настройку приобретенных фар, так что итоговая сумма за пару - 79 760 рублей!

Запчасти 75 870 рублей Работы по установке 3 890 рублей Итого 79 760 рублей

Для бюджетного класса автомобилей это более чем ощутимая сумма, в сравнении с галогенками, которые стоят по 9 тысяч - запредельная! Владельцы простых "Каптюров" в профильных сообществах активно обсуждали тему замены галогеновых фар на светодиодные от "Экстрима" с некоторой модификацией штатной электропроводки. Так вот желающих заплатить почти 80 тысяч среди них не нашлось. Тем более что при прямом сравнении LED-оптики с галогенками интенсивность освещения оказалась фактически одинаковой.

И здесь надо отдать должное компании Renault, ведь даже в случае с простыми галогеновыми фарами, которые положены большинству комплектаций "Каптюра", производитель использует линзы, которые дают правильную светотеневую границу и равномерный световой пучок. Так что сегодня мы имеем как раз тот случай, когда переплата за LED имеет смысл лишь из эстетических соображений, а не функциональных.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)