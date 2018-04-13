В России по ошибке отозвали тысячи "не тех" автомобилей Mazda

Предупреждение о некорректной информации, равно как и официальное сообщение в правильной редакции, опубликованы на официальном сайте Росстандарта. Там же опубликован и список VIN-кодов автомобилей, которые на самом деле попадают под отзыв.



По сути, ошибка в уведомлении о старте отзывной кампании одна: была просто-напросто указана не та модель. Изначально речь шла об отзыве кроссоверов Mazda CX-5, реализованных c ноября 2012 по сентябрь 2015 года. На самом же деле, отзыв касается 20 030 автомобилей Mazda6, реализованных в тот же период времени.

В остальном сообщавшаяся ранее информация верна. Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом, является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия.

На автомобилях Mazda 6 будет проведена, в первую очередь, проверка, распространяется ли действие данной отзывной компании на тормозные суппорты, установленные на автомобиле, и при необходимости – проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов модифицированными. В обратном случае – замена защитного чехла модифицированными.



Все работы, как обычно, будут выполнены бесплатно для владельцев. Официальные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости заехать в сервис, вместе с тем владельцы могут и самостоятельно, не дожидаясь приглашения, проверить, не попадает ли их автомобль под отзыв, ознакомившись со списком VIN-кодов на сайте Росстандарта.