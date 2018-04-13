На мосту в Крым начали наносить разметку

Перед нанесением непосредственно на дорогу разметка Крымского моста прошла двухэтапный отбор, сообщает пресс-центр "Крымский мост". Сначала строители рассмотрели несколько вариантов термопластика на так называемой подложке: изучили характеристики термопластика от разных отечественных производителей в сочетании с разными вариантами микростеклошариков.

После такого предварительного отбора дорожники перешли к тестовым испытаниям материалов разметки – уже на асфальтобетоне, на опытной площадке на территории асфальтобетонного завода Крымского моста на таманском берегу. Здесь специалисты службы контроля качества проверили светоотражающие способности тестовых вариантов разметки, после чего определили наиболее качественные материалы. Они и используются сейчас для нанесения дорожной разметки на автодороге по Крымскому мосту.



Всего дорожникам предстоит нанести 117 километров линий разметки. Термопластик наносится на сухое, чистое дорожное покрытие. Перед основным нанесением дорожники определяют контрольные точки, затем наносят предварительную разметку и после проверки всех геометрических параметров приступают к нанесению постоянной дорожной разметки. Эту работу выполняет самоходная разметочная машина: она равномерно формирует на дорожном покрытии полосу термопластика с добавлением микростеклошариков, которые и дают высокий коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости.



Напомним, согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Министерства транспорта, автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Этот этап планируется реализовать уже к началу курортного сезона, в мае 2018 года.