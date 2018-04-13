Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
154977
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
224750
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
332278
© UAZ

13 апр 2018 15:41

Автопром 2

Внедорожники УАЗ подорожали

Ульяновский автозавод поднял цены на все комплектации внедорожника "Патриот" - минимальная стоимость модели преодолела "психологический барьер" в 700 000 рублей. Причина подъема цен кроется в росте курса валюты и низкой локализации сборки внедорожника.

Базовая версия "Классик" теперь стоит 719 000 рублей - рост цены составил 20 000 рублей. На такую же сумму выросли цены автомобиля и в других исполнениях - "Оптимум", "Престиж" и "Максимум". В базовой версии "Патриот" оснащается отечественной раздаточной коробкой с механическим приводом, системой ABS и водительской подушкой безопасности.

"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada 4x4 в камуфляже.

Диапазон цен на версию с импортной раздаткой Dymos теперь составляет 809 000 - 989 000 рублей. Как пишет "За Рулем", рост цен на внедорожник, возможно, связан с большим количеством иностранных комплектующих и низким уровнем локализации: по некоторым подсчетам, локализация "Патриота" составляет около 47%. Ранее генеральный директор "УАЗа" Вадим Швецов заявил, что компания будет вынуждена пересмотреть цены на свою продукцию в случае, если курс доллара превысит 60 рублей.

Недавно УАЗ представил новую версию "Патриота", стоимость которой превышает миллион рублей. Версия называется "Экспедиция", и в список ее оснащения входят интегрированная лебедка "Спрут 9000 Спорт", защита рулевых тяг, резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов.

Главное, что такой оффроад-тюнинг "Патриота" полностью легален. Установленное на Ульяновском автозаводе дополнительное оснащение сертифицировано, что избавляет владельца от головной боли при встрече с ГИБДД. Стоит такой "Патриот" 1 039 990 рублей.

Дороги

Штраф за тонировку может вырасти в десять раз

Автопром

У концерна Volkswagen сменился руководитель

У концерна Volkswagen сменился руководитель Сообщения СМИ о скором уходе со своего поста главы Volkswagen Group Маттиаса Мюллера оказались верными: Мюллер досрочно сложил полномочия по обоюдному согласию сторон. Его место займет бывший глава бренда Volkswagen Герберт Дисс, но простой сменой главы перестановки в руководстве не закончатся.
Новыми скидками Дальний Восток хотят пересадить на российские автомобили Дальний Восток давно стал территорией подержанных японских иномарок. И попыток переломить ситуация было несколько. В Минпромторге вновь решили попробовать развернуть дальневосточников в сторону автомобилей российского производства: для этого жителям региона увеличили скидки на новые машины.
У тысяч Mazda CX-5 в России нашли проблемы с тормозами Компания Mazda устроит в России масштабный отзыв кроссоверов СХ-5 из-за возможных проблем с тормозами по причине коррозии.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера