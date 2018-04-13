Внедорожники УАЗ подорожали

Базовая версия "Классик" теперь стоит 719 000 рублей - рост цены составил 20 000 рублей. На такую же сумму выросли цены автомобиля и в других исполнениях - "Оптимум", "Престиж" и "Максимум". В базовой версии "Патриот" оснащается отечественной раздаточной коробкой с механическим приводом, системой ABS и водительской подушкой безопасности.

Диапазон цен на версию с импортной раздаткой Dymos теперь составляет 809 000 - 989 000 рублей. Как пишет "За Рулем", рост цен на внедорожник, возможно, связан с большим количеством иностранных комплектующих и низким уровнем локализации: по некоторым подсчетам, локализация "Патриота" составляет около 47%. Ранее генеральный директор "УАЗа" Вадим Швецов заявил, что компания будет вынуждена пересмотреть цены на свою продукцию в случае, если курс доллара превысит 60 рублей.



Недавно УАЗ представил новую версию "Патриота", стоимость которой превышает миллион рублей. Версия называется "Экспедиция", и в список ее оснащения входят интегрированная лебедка "Спрут 9000 Спорт", защита рулевых тяг, резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов.



Главное, что такой оффроад-тюнинг "Патриота" полностью легален. Установленное на Ульяновском автозаводе дополнительное оснащение сертифицировано, что избавляет владельца от головной боли при встрече с ГИБДД. Стоит такой "Патриот" 1 039 990 рублей.