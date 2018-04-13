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© Volkswagen

13 апр 2018 15:50

Автопром 0

У концерна Volkswagen сменился руководитель

Сообщения СМИ о скором уходе со своего поста главы Volkswagen Group Маттиаса Мюллера оказались верными: Мюллер досрочно сложил полномочия по обоюдному согласию сторон. Его место займет бывший глава бренда Volkswagen Герберт Дисс, но простой сменой главы перестановки в руководстве не закончатся.

Контракт Маттиаса Мюллера, вступившего в должность главы всего концерна Volkswagen в 2015 году, действовал до 2020 года, однако он досрочно оставил свой пост по обоюдному согласию сторон. Герберт Дисс, назначенный на его место, ранее заведовал только брендом Volkswagen, а теперь в зоне его ответственности оказалась вся структура Volkswagen Group.

Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen.

Кроме того, в руководство концерна вошел Оливер Блюм, генеральный директор Porsche. Изменились должностные функции и у ряда других топ-менеджеров концерна. Сама управленческая модель концерна претерпела серьезные изменения. Переформированы подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками, продажами и маркетингом и производственными процессами.

По информации Automotive News, Маттиас Мюллер покинул свой пост из-за того, что не сумел выполнить цели стратегического плана, рассчитанного до 2025 года. Под управлением Мюллера компания должна была выйти в лидеры по выпуску экологически чистых автомобилей, нивелировав последствия Дизельгейта, однако добиться этого не удалось.

Маттиас Мюллер занял свой пост в 2015 году, когда и разгорелся злополучный Дизельгейт. Из-за этого скандала потив Мюллера даже заводили уголовное дело в Германии: его наряду с несколькими другим топ-менеджерами подозревали в манипуляциях на рынке акций. Они якобы своевременно не довели до общественности информацию о махинациях с программным обеспечением дизельных двигателей VW, которые в лабораторных условиях занижали данные о выбросах вредных веществ. 

По мнению правоохранителей, своевременное информирование участников рынка со стороны VW Group могло напрямую повлиять на стоимость акций концерна. Однако боссы "Фольксвагена" в своих интересах предпочли тянуть время с обнародованием важных данных, что является прямым нарушением закона об операциях с ценными бумагами. 

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