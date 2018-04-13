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© ИТАР-ТАСС

13 апр 2018 14:30

Дороги 257

Штраф за тонировку может вырасти в десять раз

Первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков готовит законопроект, в соответствии с которым штраф за нарушение правил тонировки автомобилей предлагается увеличить в десять раз - по мнению Лысакова, нынешняя мера наказания водителей не пугает.

Напомним, на данный момент светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не ниже 70 процентов. Вдоль верхней кромки ветрового стекла можно наносить темную полосу шириной не более 140 мм. Для задних стекол тонировка может быть любой.

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За нарушение этих правил нанесения тонировки предусмотрен штраф в размере всего 500 рублей. Если раньше в качестве дополнительной ограничивающей меры сотрудник ГАИ мог снять номерные знаки за тонировку, то с 2013 года это положение отменили, и популярность тонировки снова резко возросла - 500 рублей штрафа любителей затонироваться явно не останавливают. Поэтому Вячеслав Лысаков и предлагает сделать штраф гораздо более чувствительным для автомобилистов.

"Эта сумма абсолютно не пугает любителей наглухо затемнить свой автомобиль. По данным МВД, в автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку. Поэтому я предлагаю увеличить штраф в 10 раз: это более солидные деньги, которые должны дисциплинировать автовладельцев", - заявил Лысаков в интервью "Парламентской газете".

Размер штрафа предложено увеличить до 5 000 рублей - то есть в десять раз. Примечательно, что в 2013 году Лысаков уже вносил в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение прав за тонировку, однако его не приняли, посчитав такую меру наказания слишком строгой. Новая версия документа должна быть внесена на рассмотрение уже в весеннюю сессию.

При этом Лысаков отмечает, что он выступает за повышение штрафа за неправильную тонировку, но при этом - против полного ее запрета. По его словам, 70 процентов светопропускаемости по ГОСТу - это практически прозрачное стекло, поэтому гипотетически этот показатель можно даже снизить до 50 процентов. 

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