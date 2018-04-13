Штраф за тонировку может вырасти в десять раз

Напомним, на данный момент светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не ниже 70 процентов. Вдоль верхней кромки ветрового стекла можно наносить темную полосу шириной не более 140 мм. Для задних стекол тонировка может быть любой.

За нарушение этих правил нанесения тонировки предусмотрен штраф в размере всего 500 рублей. Если раньше в качестве дополнительной ограничивающей меры сотрудник ГАИ мог снять номерные знаки за тонировку, то с 2013 года это положение отменили, и популярность тонировки снова резко возросла - 500 рублей штрафа любителей затонироваться явно не останавливают. Поэтому Вячеслав Лысаков и предлагает сделать штраф гораздо более чувствительным для автомобилистов.



"Эта сумма абсолютно не пугает любителей наглухо затемнить свой автомобиль. По данным МВД, в автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку. Поэтому я предлагаю увеличить штраф в 10 раз: это более солидные деньги, которые должны дисциплинировать автовладельцев", - заявил Лысаков в интервью "Парламентской газете".



Размер штрафа предложено увеличить до 5 000 рублей - то есть в десять раз. Примечательно, что в 2013 году Лысаков уже вносил в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение прав за тонировку, однако его не приняли, посчитав такую меру наказания слишком строгой. Новая версия документа должна быть внесена на рассмотрение уже в весеннюю сессию.



При этом Лысаков отмечает, что он выступает за повышение штрафа за неправильную тонировку, но при этом - против полного ее запрета. По его словам, 70 процентов светопропускаемости по ГОСТу - это практически прозрачное стекло, поэтому гипотетически этот показатель можно даже снизить до 50 процентов.